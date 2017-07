La polémica estrategia de Macri para la "privatización encubierta" del Arsat-3

El presidente Mauricio Macri aseguró este martes (18/07) que el acuerdo entre Arsat y la firma estadounidense Hughes para construir el satélite Arsat 3 permitirá "potenciar la capacidad tecnológica del país y en particular de la empresa Invap".

Consultado acerca de los los rumores sobre una posible privatización, explicó que se trata de una alianza estratégica con la empresa Hughes basada en la capacidad tecnológica, en el desarrollo hecho del Arsat 1 y 2. "Estamos buscando un socio estratégico que potencie la capacidad de Invap y Arsat, porque cuando llegamos encontramos serios problemas de comercialización en Arsat 1 y 2, no queremos repetir esa experiencia que lanzamos un satélite y esta vacío", afirmó en diálogo con Radio Seis de Bariloche.



Macri llevó tranquilidad a los trabajadores al expresar: "Que no se preocupen los muchachos de Invap, que van a seguir trabajando en esto. Buscamos potenciar y mejorar experiencias que no han sido buenas en términos comerciales".



Respecto a la necesidad de que este acuerdo tenga que pasar por el Congreso, dijo que "no lo tengo tan claro, porque es un acuerdo sobre un satélite, con carácter mas comercial que tecnológico, porque el desarrollo tecnológico será de Invap".



Lo cierto es que, según pudo saber Urgente24 de fuentes del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Macri diseñó una controversial estrategia que le permitirá prescindir del Congreso para llevar a cabo esta 'privatización encubierta'.

Como la Casa Rosada no dispone de fondos para la construcción del Arsat 3, se creó una sociedad nueva en la que el Estado cuenta con una parte minoritaria (la otra parte, 51%, pertenecerá a Hughes). De este modo, no estarían vendiéndole a la firma estadounidense sino que el Estado le va a alquilar esa órbita, y con el alquiler pagarán esa parte minoritaria de la nueva inversion.



De este modo, al no tratarse de una venta propiamente dicha, el Gobierno no necesitará la aprobación del Congreso, como establece la Ley. Cabe destacar que el capital accionario y la utilización de los recursos de ARSAT son intransferibles, salvo que se cuente con la autorización del Congreso de la Nación con mayorías agravadas, según la Ley de Interés Nacional del Desarrollo de la Industria Satelital.



"Entendemos que nuestras misiones satelitales no pueden seguir financiándose en un 100 por ciento con los impuestos de los argentinos. (...) ARSAT-3 busca viabilizarse también a través de inversiones o aportes privados", dice el comunicado difundido ayer por Arsat, confirmando casi todo lo que se ha afirmado durante las últimas horas acerca del presente y futuro del proyecto Arsat 3, un satélite de telecomunicaciones que debería orbitar en la frecuencia otorgada a la Argentina.



Cabe recordar que los senadores nacionales Juan Manuel Abal Medina ySilvina García Larraburu, ambos del Frente para la Victoria-PJ, manifestaron su preocupación sobre el destino de ARSAT-3 luego de los trascendidos periodísticos que hablan de un acuerdo con una empresa estadounidense que podría derivar en la privatización de la compañía satelital.



Abal Medina presentó un pedido de informes solicitando al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de los organismos que correspondan, aclare la supuesta entrega de ARSAT a capitales extranjeros.



“No vamos a permitir que se ponga en riesgo la soberanía tecnológica nacional ni que se viole la Ley 27.208, que indica que no puede modificarse ni el plan satelital ni la empresa ARSAT, sin la autorización correspondiente del Congreso de la Nación”, enfatizó.



Para el legislador por Buenos Aires, “el recorte de recursos satelitales y la regresión de años de investigación e inversión científica no son más que el reflejo de un gobierno cuya principal política pública es el achicamiento del Estado”.



En el mismo sentido, García Larraburu presentó otro pedido de informes sobre la política satelital, la nómina de empresas extranjeras autorizadas a operar en nuestro país y los convenios y contratos vinculados a la materia.



Detalló que “las orbitas geoestacionarias son cruciales, no sólo porque se trata de un recurso limitado sino también porque contribuyen a la soberanía satelital que coloca a la Argentina entre los 10 países más desarrollados en materia de ciencia y tecnología”.



“No queremos repetir la historia de los ‘90, años en que se privatizaron las valiosas orbitas que nuestro país tenía asignadas y costó el vaciamiento de nuestras empresas científico tecnológicas, con la consecuente pérdida de miles de puestos de trabajo con valor agregado”, señaló.



En tanto, el precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires en el frente Unidad Ciudadana, Jorge Taiana, pidió este lunes que el Congreso impida una posible privatización de ARSAT-3.



“Todo el mundo sabe la importancia de las telecomunicaciones, y en el mismo acto que privatizamos también estamos deshaciendo el Ministerio para que no queden rastros del crimen, porque se lo estamos dejando al mercado”, señaló el ex canciller en relación a la eliminación de esa cartera, que conducía Oscar Aguad, ahora ministro de Defensa.



El compañero de fórmula de la ex presidenta Cristina Fernández advirtió que “cualquier alteración en la empresa tiene que ser aprobado por dos tercios del Congreso”, conforme a lo establecido en la ley 27.208 que se sancionó en diciembre de 2015, por eso enfatizó: “Es una violación de la ley”.



“Es un hecho bochornoso, y además decir que antes del 31 de agosto -día que se realizaría el lanzamiento- tiene que estar terminado. No se explica por qué hay que darle el 51 por ciento a la empresa. Es bastante escandaloso, es bueno que haya salido a la luz. Hay una buena oportunidad de impedirlo, por la propia ley no se puede hacer lo que están haciendo”, agregó en diálogo con radio 10.



# "Estamos entregando el país"



El periodista y doctor en Matemiática Adrián Paenza se refirió esta mañana a la privatización encubierta de Arsat. "Esto es fáctico, estamos entregando el país, es como si estuviésemos entregando una parte de la Patagonia”, aseguró en diálogo con el programa El Destape, que se emite por Radio 10.



“Empezamos a depender de alguien que se le puede ocurrir seguir vendiéndonos", explicó quien fuera durante años conductor del programa televisivo Científicos Industria Argentina.



Hablando del actual gobierno, encabezado por Mauricio Macri, manifestó: "Si pudieran desprenderse de una tercera parte del país lo harían"



"Quienes compren esto van a tener que prepararse para que sea expropiado en el futuro. Esto es ilegal, por eso en algún momento Argentina va a recuperar lo que le han robado", advirtió finalmente.

Urgente24