BASTA DE INEFICACIA JUDICIAL EN ARGENTINA !!!!

A fines de 2009, el entonces juez Norberto Oyarbide se reunió con Víctor Manzanares, histórico contador de la familia Kirchner.





No era un dato menor: el magistrado estaba a cargo de una investigación por enriquecimiento ilícito que involucraba a Néstor y Cristina, sobre la base de que su patrimonio había crecido un 572% en apenas cinco años, a partir de la llegada del matrimonio a la Casa Rosada.





Días después de ese encuentro entre Oyarbide y Manzanares, llegó el oportuno sobreseimiento a la familia K, justo antes de la feria judicial de 2010.





No fue especulación periodística, el propio juez admitió haberse encontrado con el profesional: "Hubo una presentación que realizó en mi despacho el contador Manzanares", admitió Oyarbide en declaraciones a la prensa realizadas en la puerta de su domicilio.





Días antes, el magistrado había rechazado el pedido de un ex contador de la Corte Suprema, Alfredo Popritkin, para intervenir como perito en nombre de una ONG denominada Contadores Forenses.





Es curioso el mecanismo selectivo de Oyarbide, a uno de los profesionales le permitió participar y al otro no.





Con un agravante: Manzanares fue quien refrendó la declaración jurada que sostiene que Néstor y Cristina aumentaron un 158% su patrimonio durante 2008 —de $ 17,8 millones a $ 46 millones en valores netos— y, como se dijo, un 572% desde que arribaron a la Casa Rosada en mayo de 2003 hasta ese mismo año 2008.





La historia merece ser recordada ya que este lunes el contador histórico de los Kirchner fue detenido por orden del Juez Federal Claudio Bonadío. Ello en el contexto del expediente Los Sauces.





Sin embargo, el criterio para ordenar su detención, criterio que surge del oficio que libró el juez Bonadío, recalca, de manera textual, que se llega a esa instancia para prevenir un posible “entorpecimiento” en la investigación de la causa “Los Sauces” por parte del mencionado contador, lo que, palabras más palabras menos, quiere decir que Manzanares no ha cometido aún ningún delito, pero se lo detiene sólo como medida precautoria.





Si esto último fuera realmente cierto, entonces no existiría motivo para el traslado que ayer se hizo desde la Provincia de Santa Cruz hacía la unidad carcelaria de Ezeiza, puesto que, siguiendo con el criterio aplicado por el magistrado a cargo del expediente, lo que se está pretendiendo es que el asesor profesional de la familia Kirchner no produzca hechos que puedan obstruir las investigaciones. A no ser que, por una cuestión de seguridad personal para con el detenido, Bonadío considere que su alojamiento en una dependencia penitenciaria de la Ciudad de Río Gallegos no garantiza su integridad física.





Como ya me he manifestado en diferentes momentos cuando he abordado temas que tienen relación con la justicia argentina y las investigaciones que ésta lleva a cabo por la enorme cantidad de denuncias de corrupción que recaen en la persona de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como también en los miembros de su familia y sus más allegados colaboradores, las actuaciones de los varios magistrados judiciales que tienen a su cargo las distintas causas en las que están aquellos sospechados por la comisión de actos ilícitos, deben mostrar una transparencia a prueba de todo tipo de artilugios legales, para no quedar expuestas a la posibilidad de ser procedimentalmente ineficaces, lo que, lógicamente, redundaría en un grave perjuicio en lo que hace al esclarecimiento de los hechos que son la base para todas las imputaciones que se pretenden elevar a juicio.





No obstante, las desprolijidades en que incurren cada uno de los magistrados y funcionarios judiciales son tantas que, para quien es un poco más avezado en temas de derecho, lleva a plantearse ciertas suspicacias en lo concerniente a las verdaderas intenciones que la producción de esos hechos y actos jurídicos desprolijos persiguen.





Quizá, y esto es casi una certeza de mi parte, para el grueso de la población argentina, estas consideraciones resulten completamente irrelevantes y pasen desapercibidas, haciendo el acostumbrado ruido mediático que ya forma parte del nuestro folclore periodístico. Pero para un profesional de derecho no. Y mucho menos, para el profesional que tiene a su cargo llevar adelante la defensa penal de estos detenidos, ya que les sirven, en “bandeja de plata”, el argumento exacto para echar por tierra con todo lo actuado.





Resulta por demás sorprendente y, por qué no decirlo de manera abierta y clara, sospechoso que con las detenciones de los personajes más controvertidos de la anterior administración kirchnerista, tanto empresarios como ex funcionarios, a esta altura de las investigaciones, en algunos casos con más de dos años de encierro, todavía no se haya producido ningún hecho judicial de una envergadura importante que pueda demostrar que las causas van a llegar hasta los “huesos” de los verdaderos responsables del vaciamiento de las arcas del Estado, hecho éste que para nadie, sea letrado o lego, causa sorpresa o está puesto como un interrogante. La ciudadanía argentina tiene bien claro qué es lo que se hizo a lo largo de los doce años en que el kirchnerismo ostento el máximo poder en la Nación. Sólo hace falta que la justicia lo demuestre de la menara en que la ley lo exige y castigue en consecuencia.





Las instituciones del Estado hace mucho tiempo que son motivo de descreimiento por parte del hombre común; y el Poder Judicial es, por decirlo de una manera suave, el que más hechos irrelevantes ha producido y, además, el que por acción u omisión ha permitido que en nuestro país se instalara y operara, de manera segura, la banda de delincuentes que ideo el más acabado y sistemático plan para la apropiación de fondos públicos y lavado de dinero.





Es hora de que ese pilar fundamental y necesario para el sostenimiento del sistema republicano de gobierno se ponga a las alturas que las circunstancias lo requieren, y, en ese sentido, produzca hechos y actos con real y verdadero fin jurídico, dejando de lado toda acción mediática y farandulera que tanto perjudica y degrada el noble cometido que en esencia tiene.





Ya basta de mostrarse en cuanto programa periodístico existe en el país. Basta de detenciones rimbombantes pero carentes de el mas básico de los sentidos. Basta de actos jurídicos que sólo logran “embarrar” las causas y dejarlas a merced de cuanto “caga tintas” ande por ahí.





La justicia argentina debe sentir que la sociedad toda está buscando respuestas, no floreos ni distracciones.





La justicia argentina, jueces y funcionarios de alto rango deben retomar la senda de los valores éticos y morales que son la característica fundamental de su razón de ser y el cometido de tan noble función dentro de la organización del Estado de Derecho.





Pertenecer a cualquiera de las instituciones democráticas del Estado Argentino, y, en especial, al Poder Judicial, debe volver a ser un honor y una responsabilidad superior. Para ello, para que ningún magistrado o funcionario deba agachar la cabeza o esconder su condición de miembro de la justicia argentina, cada uno de estos servidores públicos debería justificar el sueldo que toda la población les paga con resultados concretos, y no con actuaciones para la “gilada” que los mira a través de la televisión.





Los argentinos debemos volver a creer en nuestra justicia como institución y en nuestros magistrados y funcionarios judiciales como los brazos humanos de ella. Y que volvamos a creer no depende del hombre de a “pie”, del hombre común y corriente de la calle. Que volvamos a tener a la justicia como la última de las garantías y como último refugio de los ciudadanos honestos, decentes, trabajadores y libres de un país democrático, en resguardo de tantos inescrupulosos y malandras que disfrutan de la vida con dineros mal habidos, es una responsabilidad que recae, de manera exclusiva y excluyente, en cada uno de los integrantes del Poder Judicial.





Finalmente, el que no quiera tener esa responsabilidad o se sienta sobrepasado por ella, que presente su renuncia y de seguro ocupará la vacante alguien que tenga y ponga lo que hay que poner para tan meritoria labor.