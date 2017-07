Carrió: "En cualquier país del mundo, Cristina y De Vido ya estarían presos"

La diputada nacional Elisa Carrió aseguró que si Cambiemos gana por una amplia mayoría las elecciones legislativas "ya no va a haber restos para garantizar la impunidad" de los ex funcionarios de corrupción. La declaración, realizada en Radio Mitre, surge horas después de que fuera detenido el contador de los Kirchner. Y en medio de una fuerte polémica por los ex funcionarios que están procesados pero aún no fueron apresados.

"Fíjense lo escandaloso que es esto. Cristina y De Vido están procesados por asociación ilícita. En cualquier lugar del mundo, estarían presos. Este es un engranaje muy lento, pero está funcionando", declaró.

La legisladora aseguró que el arresto de Manzanares "es un paso más en el avance de una justicia lenta y tardía, pero que finalmente va a llegar" y va a terminar con "la condena de la asociación ilícita".

"Por eso –dijo Carrió– es preciso ganar las elecciones; si Cambiemos gana por amplia mayoría ya no habrá resto para que nadie garantice impunidad" de los ex funcionarios. Además, aseguró que "la sociedad tiene hambre y sed de Justicia".

Al referirse a los votantes del kirchnerismo, la candidata de Cambiemos dijo que existe una parte de la sociedad a la que no le importa que hayan robado "porque ellos también robaron, pero también hay millones de argentinos que están luchando". A esos, Carrió les pidió tiempo y les recordó que ella lleva 20 años de paciencia.

"Yo nunca pensé que íbamos a estar en una sesión pidiendo la expulsión de De Vido o que (César) Milani iba a estar preso. Pero está sucediendo. Lo que no hay son soluciones mágicas contra un sistema de impunidad", agregó.

El oficialismo de Cambiemos intentará mañana miércoles dar el primer paso para expulsar a De Vido de la Cámara de Diputados. Desde las 11 está citada la comisión de Asuntos Constitucionales que preside el macrista Pablo Tonelli.

De Vido afronta múltiples causas penales, como el procesamiento por la tragedia de Once que terminó con 52 muertos.

Fuente: Infobae