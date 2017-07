"La muerte de Nisman está ligada a su tarea en esta causa", señaló el titular de la AMIA

Con el lema "23 años de impunidad en la historia de todos", se realizó este martes el tradicional acto de conmemoración del atentado terrorista a la AMIA, que en 1994 mató a 85 personas. Allí se renovaron las demandas de justicia y el reclamo de captura de los iraníes acusados por ese ataque.

Como ocurre todos los años, a las 9:53, hora exacta de la explosión de la bomba, se escuchó el sonido de la sirena y se leyeron los 85 nombres de quienes murieron en el atentado. También se colocó una rosa y se encendió una vela en homenaje al ex fiscal Alberto Nisman.

De la ceremonia participaron familiares y amigos de las víctimas y sobrevivientes del atentado, dirigentes de la comunidad judía y funcionarios gubernamentales, entre otros. Por el gobierno nacional estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Marcos Peña, junto a los ministros de Justicia, Germán Garavano y de Ambiente, Sergio Bergman.

En su discurso, Agustín Zbar, presidente de la mutual judía, afirmó que "el terrorismo dejó una herida abierta que se llama impunidad" y destacó el compromiso del presidente Mauricio Macri de impulsar la renovación de las alertas rojas de INTERPOL para la captura internacional de los 5 imputados del atentado.

Zbar también relacionó la muerte de Nisman con la AMIA. "Su muerte está, como lo dijo la Corte Suprema, indisolublemente ligada a su tarea en la causa AMIA, es una consecuencia directa de la impunidad de los criminales extranjeros de la AMIA a quienes valientemente enfrentó", enfatizó

Asimismo, agregó que "la impunidad de los criminales de la AMIA tiene relación directa con el crimen sobre la Embajada de Israel, volada con un modus operandi idéntico hace 25 años".

Por el ataque producido el 18 de julio de 1994 la justicia argentina pidió la captura, vía Interpol, del ex ministro de Defensa iraní Ahmah Vahidi, el ex consejero cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires Mohsen Rabbani, el ex ministro de Inteligencia Ali Fallahijan, el ex jefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezzai y Ahnmad Reza Ashgari o Mohsen Randjbaran, tercer secretario de la embajada iraní con posible doble identidad, considerados autores intelectuales del atentado.

Agustín Zbar dio un discurso en el que destacó la labor del ex fiscal Nisman (Adrián Escandar)

El fiscal federal de la UFI AMIA Roberto Salum aseguró que se está "avanzando en algunos aspectos" de la investigación tras el hallazgo de material genético que "no coincide" con ninguna de las víctimas y que se intenta identificar. Y estimó que en el juicio conocido como AMIA II, que investiga el encubrimiento del atentado, se podría conocer un veredicto "a fin de año" si "los alegatos empiezan inmediatamente después de la feria" judicial.

En el lugar se encontraban presentes allegados al fallecido ex fiscal como su madre, Sara Garfunkel; y su ex esposa y jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.

En este sentido, Zbar destacó el compromiso del actual Gobierno. "Confiamos en que el gobierno nacional, que cumplió prontamente su compromiso de terminar con el bochornoso Memorando haga todos los esfuerzos técnicos y diplomáticos para obtener, junto a la mayoría de los países del mundo aliados de la paz, la denuncia de lo que aquí ocurrió y la exigencia de que la República Islámica de Irán reconozca la jurisdicción nacional", enfatizó.

"Contamos con el compromiso del gobierno del Presidente Macri para exigir ante el mundo el respeto del régimen iraní por el Poder Judicial argentino, y estaremos atentos al esfuerzo diplomático para la renovación de las alertas rojas de INTERPOL para la captura internacional de los 5 imputados", añadió.

