Gobernador convoca a intendentes para presionar a Macri

El gobernador de Santa Fe convocó para hoy martes 18/07,a jefes municipales y comunales de todo el territorio provincial para firmar una carta en reclamo de los fondos de coparticipación que la Nación aún retiene a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Cuando hay un recurso que nos deben, es plata que le falta a los vecinos para resolver sus problemas, así que creo que es una muy buena iniciativa del gobernador”, sostuvo la intendenta de Rosario, Mónica Fein, que ya confirmó su asistencia.

La provincia reclama más de $ 40.000 millones por coparticipación que fueron retenidos indebidamente durante años. El fallo de la Corte Suprema avaló el reclamo de Santa Fe pero aún no se acordó con la Casa Rosada cómo se cancelará la deuda. En declaraciones radiales, el mandatario santafesino explicó las razones por las cuales se llevará a cabo un nuevo reclamo a la Casa Rosada.

“Hay un fallo de la Corte que debe ser acatado. Pretendemos colaborar elevando una propuesta que será muy razonable. Sugerimos una parte saldarla en efectivo y en cuotas entre los años 2018 y 2019; no pedimos nada para este año porque el presupuesto ya está comprometido. Y los otros dos tercios, saldarlos con bonos, con títulos que pueden ser a diez, quince o veinte años. Se trata de títulos de deuda que no comprometen las finanzas del gobierno, y que a la provincia le permitirían o cambiarlos y hacerlos efectivos en el mercado; o retenerlos como Fondo Anticíclico en el futuro para que lo puedan aprovechar las próximas gestiones”, afirmó Miguel Lifschitz.

"Si ven que no llegó, arranquen sin mí", dijo palabras más, palabras menos, el intendente de Santa Fe, José Corral. El presidente de la UCR, consideró que "no es el momento de hacer estos planteos" refiriéndose a los tiempos electorales que transcurren por estos días. Corral no quiso dejar escapar la oportunidad de recordar que la deuda “se generó durante los gobiernos nacionales anteriores, esencialmente del kirchnerismo” y avisó que en representación del municipio irá Carlos Pereira, el candidato de Corral para las elecciones a concejal en Santa Fe. "Queremos que mañana se debata sobre la deuda que tiene la provincia con nuestro municipio", avisaron desde el entorno de Corral. La deuda que reclamará el municipio de Santa Fe es por el Fondo de Obras Menores y del Fondo de Financiamiento Educativo.

El documento que firmarán será estampillado y enviado directamente a la Casa Rosada.

