Marco Ruben duro con Pinola por su paso a River

El delantero Marco Ruben cuestionó hoy la salida hacia River Plate de su ex compañero Javier Pinola, al señalar que "no se fue de Rosario Central de la mejor manera, porque si tenía decidido irse, tendrá que haber sido más transparente". "La reflexión que hice sobre la salida de Pinola es que no se fue de la mejor manera. Si quería eso, tendría que haber sido de otra forma, más transparente", manifestó hoy Ruben durante una conferencia ofrecida por la tarde, luego del retorno del plantel rosarino a los entrenamientos

"Eso nomás me golpeó, me dolió un poco y me molestó. Después, si decidió jugar en River, que se yo, cada uno elige como vivir", siguió castigando Ruben, que inició la pretemporada junto a dos nuevos compañeros, el centrodelantero ex Atlético Tucumán, Fernando Zampedri, y el defensor chileno proveniente de la Universidad Católica, Alfonso 'Poncho' Parot, de 27 años.

Ruben indicó que se comunicó con Pinola apenas conocida la noticia de su alejamiento del club y después ya no pudo volver a hacerlo. "Hablé con él por mensaje y quedamos en seguir conversando. Pero después de eso se ve que estuvo bastante ocupado y no me llamó más", ironizó. "Yo entiendo cada situación, no entiendo las malas formas. Por ahí son aconsejados por gente que no es cercana al jugador. Él tenía que haber jugado el último partido del campeonato (1 a 1 en San Juan ante San Martín) y después sentarse, explicar y que negocien su salida. Nada más", remarcó.

"En cuanto a Zampedri, es un delantero impresionante, de los que le gusta a la gente de Central. Me gusta como juega y estoy contento de que esté acá porque estoy convencido de que aportará cosas positivas", concluyó Ruben, que vuelve de una operación en el hueso calcáneo del pie izquierdo.

El otro refuerzo del plantel para esta temporada, el volante uruguayo también de 27 años, Santiago Romero, que arriba desde Nacional, de Montevideo, se sumará mañana a los entrenamientos dirigidos por su compatriota Paolo Montero.

Fuente: Télam