La desgarradora carta que escribió la Tota Santillán antes de fugarse de la clínica psiquiátrica

La Tota Santillán se encuentra en un mal momento en su vida, después de su detención por robo. Ahora, se fugó de la clínica en la que se encontraba, pero antes de hacerlo escribió una carta. “Estoy acá en contra de mi voluntad”, redactó.

Luego de su episodio delictivo, fue llevado a una institución neuropsiquiátrica, diagnosticado con paranoia. El programa Pamela por la tarde publicó el escrito del conductor televisivo.

“Quiero que quede totalmente aclarado que me encuentro aquí debido a la causa de La Salada, donde se encuentran involucrados Jorge Castillo y mi ex suegro. El psiquiatra me dijo que si no me quedaba tranquilo acá la iba a pasar muy mal”, sostuvo.

“Me vive psicopateando y prohibiendo que vea las noticias. Le fue haciendo la cabeza a mis hijos el psiquiatra cuando le conté que tenía vinculación con ellos. Me dijo que no podía salir de la clínica y que la única forma de hacerlo era esposado y en un calabozo. Aclaro que de ser así, quiero que lo haga porque quiero irme a mi casa”, concluyó.