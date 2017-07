Ed Sheeran y “Game of Thrones”: no te pierdas el cameo del cantante

Ed Sheedan es fanático de “Games Of Thrones”, recordemos que compuso el tema “I See Fire” para la película “The Hobbit”. “Soy un geek y me gustan todo ese tipo de cosas”, le contó a La Viola durante su primera visita al país.

El cantante británico es amigo de Maisie Williams, la actriz que interpreta a Arya Stark y logró su sueño: ¡aparecer en la serie! Ya se puede ver el cameo del colorado en la nueva temporada.

“Durante años hemos tratado de incluir a Ed Sheeran en el programa para sorprender a Maisie, en esta ocasión finalmente lo logramos”, contaron los productores David Benioff y Dan Weiss. En una de las escenas, Arya tiene una charla con el artista, quien también canta.

No es la primera vez que un músico hace un cameo en la serie. Ya sucedió con Will Champion, el batero de Coldplay, y con el grupo islandés Sigur Rós, que aparece tocando "The Rains of Castamereen" en el capítulo "The Lion and the Rose" de la cuarta temporada. Pequeños lujos que pueden darse algunos artistas.