Sergio Marchi reiteró que "no están dadas las condiciones para que arranque el fútbol"

Otra vez en el término de pocas semanas, Futbolistas Argentinos Agremiados reiteró que "no están dasas las condiciones" para que la Superliga se juegue a partir del 18 de agosto por las deudas acumuldas por los clubes desde marzo hasta la fecha.

"No están dadas las condiciones para que empiece el fútbol. Nadie puede iniciar la Superliga debiendo cuatro meses", señaló Sergio Marchi, titular del gremio de los futbolistas, en TyC Sports.

Durante el mes de febrero FAA realizó un paro de actividades por el incumplimiento de pago de los clubes. Finalmente apareció la plata y el fútbol se jugó desde marzo hasta fines de junio (la B Nacional todavía no terminó). Pero en cuatro meses otra vez se generó una deuda importante en muchos clubes.

"No vamos a empezar si las cosas no están como tienen que estar. Soy realista: si el campeonato tuviera que empezar la semana que viene no empezaría", repitió Marchi con tono enérgico.