Malcorra: "La posición de los Estados Unidos complica el comercio internacional"

Susana Malcorra se mantiene activa tras dejar la Cancillería. Hace diez días acompañó al presidente Mauricio Macri en la cumbre del G20 en Hamburgo, y trabaja contrarreloj con los preparativos de la 11´ Cumbre Ministerial de la OMC, que la tendrá como cabeza de las negociaciones. Desde Madrid, vuelve a conceder una entrevista en la que advierte sobre las posiciones enfrentadas de las potencias y el desafío de oficiar de juez y parte en un escenario con tensiones.



¿Cómo vienen los preparativos, y cómo ve el escenario tras la cumbre del G20?

El contexto es claro: en la reunión del G7 hubo dificultades en torno al comercio, y lo mismo ocurrió en el G20. Trump tiene reservas sobre el sistema multilateral de comercio, con una mirada hacia adentro, más bilateralista que multilateralista, y eso complica las negociaciones y el comercio internacional.



¿Y en ese contexto, cuál es la expectativa de la Argentina?

Estamos tratando de calibrar eso en este momento. Lo que ocurrió en el G20 nos muestra que el avance será lento. Y si bien hay una multiplicidad de temas sobre la mesa (la agenda agrícola, los inventarios de seguridad alimentaria o los subsidios para la pesca), también queremos incorporar el ecommerce al debate. Con las fracturas que se ven, debemos reafirmar el sistema de reglas de comercio.



Sin duda, será clave la actitud del emisario estadounidense...

El representante de Comercio, Robert Lighthizer, me ha dicho en París que espera que la cumbre sea "un éxito". Definir qué es un "éxito" es el desafío que tenemos entre manos. China, mientras tanto, se presenta como el paladín del libre comercio, y EE.UU. prefiere enfocarse en el sistema de resolución de controversias, donde tiene diferencias. Tendremos que trabajar y mucho para que la OMC salga fortalecida.



¿La cumbre puede ayudar al país a abrir a nuevos mercados?

Ser anfitrión de la OMC ya muestra que el país quiere ser un partícipe activo del sistema. Hay una preocupación generalizada de que el libre comercio no debe ser eliminado; al contrario, ha sido y debe ser un motor de crecimiento.



¿El Gobierno ha pedido asistencia para evitar desmanes como los vistos hace días en el G20?

Tanto la cumbre de la OMC como todo el proceso del G20 requieren un enorme esfuerzo de seguridad y logística. El Ministerio de Seguridad lo está llevando adelante, con asesoramiento y apoyo de otros países.



¿La Argentina está priorizando el vínculo con Europa y otros países antes que con los EE.UU.?

Estamos abiertos a vincularnos con todo el mundo. La administración Trump privilegia las relaciones bilaterales, y por eso la visita de Macri ha sido sumamente exitosa. Lo que sucede es que, en el corto plazo, hay chances de cosechar logros en otros frentes, como muestra el diálogo con la Unión Europea.



Hay quienes ya la extrañan...

Eso yo no lo sé. Creo que la Cancillería está bien cubierta y en manos de profesionales.



¿Cómo interpreta los fallidos encuentros del Presidente con Macron y Theresa May?

No tengo los detalles de lo que pasó. Para mí, en la diplomacia, menos es más. Hay que evitar preanuncios de las cosas y ser muy cuidados con la generación de expectativas.

Fuente: Cronista