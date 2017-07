Rafaela: El Gobierno Provincial logró la inscripción del plano de mensura del Barrio Virgen del Rosario

La concejala Natalia Enrico, informó que, en diálogo con el Subsecretario de la Gobernación, Ezequiel Costamagna, éste le comunicó la buena noticia acerca de la concreción de la inscripción del plano de mensura que permitirá avanzar en la escrituración de viviendas para 430 familias del barrio Virgen del Rosario.

PERSEVERANCIA DE LOS VECINOS Y COMPROMISO DEL GOBERNADOR

Enrico expresó que "después de muchos años de frustración y gracias a la perseverancia de los vecinos y a las gestiones conjuntas entre diferentes áreas del gobierno provincial como Infraestructura, Vivienda, Hábitat, Medioambiente, API, Catastro, Desarrollo Social, el equipo del Nodo Rafaela y el equipo de colaboradores del Diputado Provincial Omar Martínez, el Barrio Virgen del Rosario (Ex COPROVI) sigue avanzando en el proceso de regularización dominial.



"Se ha dado un paso muy importante para que 430 familias sean formalmente propietarias de sus viviendas" explicó Enrico, quien seguidamente señaló que tal cual le expresara el Sub Secretario de Gobernación Ezequiel Costamagna "es importante ser cautelosos en este proceso de trabajo, ya que será un recorrido donde la situación de cada vecino se tramitará individualmente".

Cabe recordar que luego del acto del apertura de sobres para la obra de entubado del Canal Norte (próxima a iniciarse), un grupo de vecinos autoconvocados le solicitaron al gobernador que tomara cartas en el asunto. Desde ese mismo momento se comenzó a trabajar muy fuertemente con todas las áreas involucradas. "El mismo Gobernador, con quien mantuvimos una reunión hace pocos días, viene siguiendo de cerca el tema y esta al tanto de todos los pasos que se van dando", sostuvo la concejala.



El Centro Cívico del Nodo Rafaela, es el lugar elegido para que las familias aporten la documentación correspondiente para iniciar de manera individual y gratuita el trámite de regularización dominial,



"Hoy con gran satisfacción podemos anunciar una muy buena noticia, y es que ya se cuenta con la inscripción del plano de mensura en el Servicio de Catastro e Información Territorial", destacó Enrico.

EL RECORRIDO DEL PROYECTO

Enrico recordó que Diego Colono quien se desempeña como Coordinador del Área de Regularización Dominial del Ministerio de Desarrollo Social, es otro de los funcionarios que ha venido realizando un seguimiento detallado del proyecto junto a otras dependencias del Estado Provincial, especialmente las áreas a cargo de Rodolfo Giacosa y Pablo Pinotti.



"Cuando lo consultamos éste nos expresó que la falta del plano de mensura fue el primer obstáculo con el que se encontraron, hoy afortunadamente ya está resuelto y eso permitirá avanzar con el trámite de escrituración de las viviendas que se enmarca en la ley nacional N°24374 (Ley Pierri).



En su última visita a la ciudad, Colono manifestó "la importancia de explicarle a los vecinos que no existía manera de realizar un tramite colectivo, si no que todos son individuales y por cada uno de ellos se realiza un expediente" a la vez que resaltó que "la colaboración de las familias involucradas es fundamental durante todo este proceso, ya que no se trata de cualquier trámite, es complejo, similar a un juicio de usucapión, y es necesario demostrar una ocupación por plazo mínimo, pacífica y permanente, y con la documentación probatoria pertinente".