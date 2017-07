Castellano acompañará a Lifschitz en su reclamo a Macri

El intendente Luis Castellano fue contundente a la hora de anticipar su acompañamiento a este reclamo legítimo, por el dinero que el Gobierno Nacional le adeuda a la Provincia, sobre el cual la Corte Suprema de Justicia falló favorablemente. "Nosotros vamos a acompañar el reclamo, siempre lo hemos hecho, porque además ahí hay dinero que le corresponde a la ciudad de Rafaela", expresó el Intendente.



No obstante, sostuvo "la necesidad de poner condiciones al acompañamiento, porque así como se le reclama federalismo al Gobierno Nacional, también yo le quiero reclamar federalismo al gobierno de la provincia, en el reparto de los recursos provinciales".



En tal sentido, el titular del Ejecutivo ejemplificó: "Nosotros hace ya más de un año que le estamos reclamando al Ministro Pullaro agentes de policía para la ciudad de Rafaela y toda la Unidad Regional V. Estamos hablando de toda la región y sabemos que los agentes han ido a Rosario y Santa Fe pero no vienen al interior, no vienen a la ciudad. Otro ejemplo, son los recursos recursos destinados para obras de infraestructura y apoyo social con el plan Abre que van solo a Rosario y Santa Fe, pero no al interior".



Castellano manifestó además la necesidad de discutir qué se va a hacer con los fondos en caso de que el Gobierno Nacional empiece a pagar esa deuda: "Nosotros queremos estar sentados en la mesa de discusión porque es dinero de los rafaelinos y queremos participar en la mesa de decisiones. Corremos el riesgo de que ese dinero que viene de Nación no se federalice en la provincia de Santa Fe".



El Intendente reclamó coherencia en el pedido: "Acompañaremos porque es un reclamo federal y una deuda genuina como lo hizo en su momento el ex intendente Omar Perotti, ahora senador, junto con el ex gobernador Binner cuando hicieron el reclamo. Será necesario que nos acompañen todos los concejales sin distinción del color político, se trata de fondos que se le adeudan a la ciudad".