La hermosa mujer que sería la madre de los hijos de Ricky Martin

Ricky Martin se convirtió en papá Matteo y Valentino en 2008. Los niños nacieron vía método de subrogación gestacional. Pero... ¿quién donó los óvulos? Parece que el misterio habría terminado gracias a la astucia de sus fanáticos, que notaron algo muy llamativo en una foto que compartió el artista.

El músico se sacó una selfie con la actriz y modelo venezolana Eglantina Zingg, a quien le encontraron un tremendo parecido con los hijitos de Ricky.

"Esa es la madre de tus hijos, son igualitos a ella", "Casi que no me quedan dudas. El parecido con los nenes es impresionante. La sangre no miente", "Con razón Matteo y Valentino son tan hermosos. Ahora les falta la niña, me imagino lo hermosa que será", fueron algunos de los comentarios que escribieron en el posteo.