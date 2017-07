Demi Lovato felicitó a Selena Gomez por su nueva canción

Demi Lovato y Selena Gomez se conocieron trabajando juntas en el programa de Barney y sus Amigos, a comienzos de los 2000. Después, cada una siguió su camino como actriz y como cantante, y volvieron a unirse en 2008 para grabar el tema "Send It On" (junto a Miley Cyrus y los Jonas Brothers) y "One and The Same" a dúo en 2009. A partir de allí, la relación entre ambas sufrió altibajos y empezaron a circular rumores de celos y rivalidad, que se acrecentaron cuando Lovato comentó en una entrevista que solo trabajaba con hombres en su staff porque las mujeres no le generaban confianza.

Lejos de estos desencuentros, esta semana Lovato tuvo un gran gesto con Selena al felicitarla via Twitter por su nuevo single ("Fetish") que estrenó como adelanto de su próximo disco. “Selena, amo tu nueva canción. Hemos llegado muy lejos desde nuestros días con Barney", le escribió, ante la sorpresa de sus fans, que respondieron con memes irónicos.

Selena canta "Fetish" junto al rapero Gucci Mane. Allí la estadounidense explora otros sonidos más cercanos al hip hop. La letra es oscura con fragmentos como "Cuando miro en el espejo veo más claro por qué querés estar cerca / tenés un fetiche con mi amor, te aparto y volvés".

¿Ya la escuchaste?