Enrique Iglesias fue abucheado en un show en España

Iba a ser una gran noche, pero no todo terminó como se esperaba. Enrique Iglesias cantó en Santander, dentro del marco de su Sex and Love Tour, en un show para 30.000 personas. Repasó sus últimos hits ("Subeme la radio", "I Like It", "Bailando") y todos sus clásicos, pero una vez terminado el concierto, se fue sin saludar y eso generó la ira entre el público, que empezó a abuchearlo.

Los fans se quejaron de la poca cortesía del cantante y de la corta duración del show (90 minutos). Según constató el diario 20 Minutos de España, la gente en el estadio empezó a chiflar y a cantar "¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! (robo)" y "¡Fuera, fuera!". Algunos usuarios lograron capturar esos momentos y compartirlos en las redes sociales bajo el hashtag #EnriqueAtraco.

Ignorando todo este malestar, el cantante subió un video post-show agradeciendo al público por acompañarlo en esta gira. "Gracias por todo el apoyo, ha sido una noche inolvidable. Espero verlos dentro de muy poco y gracias por todo”, comentó.