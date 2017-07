Más de 7 millones de venezolanos votaron para frenar la reforma constitucional

Más de 7,18 millones de venezolanos votaron en un plebiscito que organizó la oposición contra el presidente Nicolás Maduro y su Asamblea Constituyente, escrutadas 95% de las actas electorales, anunciaron los rectores universitarios garantes del proceso.

Venezuela "envió un mensaje claro al Ejecutivo nacional y al mundo", anunció la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, al precisar que 6.492.381 votaron en el país y 693.789 en el exterior.

Los resultados definitivos se darán a conocer el lunes, añadió García, quien integró el grupo de garantes junto con los rectores de las principales universidades del país.

En la consulta se preguntó a los venezolanos si rechazaban el cambio de Constitución que promueve el Ejecutivo, si demandan que las Fuerzas Armadas obedezcan al Parlamento, de mayoría opositora, y si aprobaban la renovación de los poderes públicos, que se llame a elecciones y que se instaure un Gobierno de transición.

El rector Raúl López, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, expuso los resultados de las respuestas de las tres preguntas de las consulta: la primera tuvo 98,4% de votos al "Sí" y 0,13% "No". La segunda tuvo 95,8% de respuesta "Sí" y 0,11% "No". La tercera pregunta registró 98,3% "Sí" y 0,14% "No".

En total, las preguntas fueron respondidas afirmativamente por 98,3% de los participantes (6,3 millones).

Por otra parte, García Arocha recordó que para el proceso de este domingo hubo una cantidad de mesas siete veces menor a la de un proceso electoral nacional.

Benjamín Scharifker, rector de la Universidad Metropolitana, señaló en cambio que una vez que se completen los registros las actas serán destruidas.

Con este resultado, "Maduro matemáticamente está revocado", aseguró Julio Borges, presidente del Parlamento, de mayoría opositora.

"Ha quedado claro el mandato que nos han dado 7.186.000 de venezolanos (…) para que podamos tener la certeza de lograr un cambio democrático", añadió Borges, indicando que este lunes la MUD delineará el camino para concretar dicho objetivo.

La oposición confía en que el resultado hará palpable el rechazo a la Constituyente para obligar al gobierno a retirarlo.

La oposición afirma que tras el plebiscito se activará la "hora cero", la fase decisiva de las protestas, sin descartar una huelga general.

La consulta fue apoyada por asociaciones civiles, la Iglesia católica, Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y varios gobiernos de América Latina y Europa.

Además, la oposición tuvo como observadores a los ex presidentes Vicente Fox (México), Andrés Pastrana (Colombia), Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica) y Jorge Quiroga (Bolivia).

El régimen chavista, que celebró en simultáneo un simulacro de la votación por la Constituyente, ha calificado como un fracaso el proceso opositor, mientras que dirigentes antichavistas se refieren al acto oficialista de la misma manera.

