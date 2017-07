Lifschitz: "Hay datos de la realidad económica que son preocupantes"

"La principal demanda o preocupación es la economía, el trabajo, la marcha de la actividad productiva e industrial. En eso hay mucha preocupación. Hay datos de la realidad que son preocupantes. Vimos ayer lo que ocurrió en Acebal, preocupados por el impacto en la industria del calzado, las importaciones, la caída del consumo. Esto no es una situación aislada de Acebal. Esto se va repitiendo con distintos episodios en todo el territorio provincial y esto genera inquietud", dijo el gobernador, Miguel Lifschitz, en una entrevista en LT8 de Rosario donde también estuvo acompañado por el ministro de la Producción y precandidato a diputado nacional del Frente Progresista.

El mandatario santafesino dijo que el tema de la economía y del trabajo "son los de mayor preocupación" en la sociedad, incluso más que el de la seguridad pública. "(La economía) Es el tema emergente cuando uno inicia una conversación. La incertidumbre y la preocupación de lo que va a pasar después de las elecciones. Se generó la idea de que después de las elecciones vendrá un ajuste más fuerte, recorte de subsidios y de gastos sociales".

"No quiero aventurarme, pero cuando se ven algunos indicios como lo son el recorte de pensiones por invalidez, el intento de recorte de algunas pensiones y jubilaciones, la reducción de prestaciones en el Pami; si esto ocurre ahora que estamos un proceso pre electoral, uno tiene cierta preocupaciones sobre lo que puede ocurrir después", remarcó el gobernador.

A su vez, Contigiani remarcó que "las inversiones anunciadas por el gobierno nacional no llegaron. El propio Indec dijo que este mes aumentaron un 13 por ciento las importaciones de bienes finales que son productos que se hacen en la provincia de Santa Fe, como muebles, línea blanca, autopartes ligadas a la industria agroagrícola".

En ese sentido, Contigiani recordó: "Ayer me reuní con un empresario santafesino muy importante, fabricante de sembradoras, y está preocupado por el aumento de importaciones de sembradoras. Si hay algo que la Argentina no puede permitir es que se importen sembradoras porque somos líderes en el mundo. Y este empresario me decía que intentó llevar su modelo más importante a Estados Unidos y no se la dejaron desembarcar. Hay que aprender cómo funciona el mundo".

"Estas importaciones vienen a destruir empleo, ponen en riesgo empresas modelos, con mucha historia y además no bajan precios", agregó Contigiani.

Fuente: Agenciafe