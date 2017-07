Carrió acusó a Bonfatti "participar" en el narcotráfico

La diputada y precandidata por la coalición oficialista Vamos Juntos en la Ciudad, Elisa Carrió, dijo en Rosario que hubo “participación consciente” por parte del ex gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, en la problemática del narcotráfico.

“Acá hay gente que no quiso ver durante muchos años lo que pasaba en Rosario. Recuerdo el año pasado cuando volví a la ciudad la gente me abrazaba y me pedía perdón porque yo denuncie el narcotráfico y me trataron de loca”, Carrió en una conferencia de prensa.



“No digo que fueron participes pero no tengo dudas de que hubo responsabilidad por omisión y por abandono; y tampoco tengo dudas de que en el caso de (Antonio) Bonfatti hubo participación consciente”, señaló.



En ese sentido, consideró que “con Bonfatti la cuestión cambia, yo creo que es más PJ que Socialista. Lo enamora más esa cosa sucia del PJ mafioso que otra cosa”. Y entre risas dijo que “Bonfatti es como Duran Barba y como De Vido para mí”.



En el marco de las próximas elecciones Paso, la diputada dijo que “el compromiso de los precandidatos santafecinos de Cambiemos es pelear sin miedo contra el flagelo del narcotráfico”.



“El compromiso que tienen los precandidatos de Cambiemos es pelear mano a mano y sin miedo contra el mayor flagelo que hoy tiene la provincia de Santa Fe, su paz y su seguridad, que es la penetración del narcotráfico”, puntualizó la dirigente.



Al mismo tiempo agregó que: “Rosario es el lugar en donde estoy centrando mis investigaciones sobre el narcotráfico y les digo ya que se pongan todos en fila a los puertos porque estamos analizando el narcotráfico de la hidrovía y el puerto de Rosario”.



A su vez, remarcó que “la lista de Cambiemos en Santa Fe tiene que ganar arrasando las urnas porque tenemos que encontrar justicia, la democracia puede y tiene que alcanzar la justicia y no habrá seguridad hasta que no haya justicia”.

Fuente: Cadena3