Macri sobre la economía: "No se preocupen por el dólar"

El Presidente pidió: "Tenemos que volver a creer en nuestra moneda". Remarcó que su preocupación central es "bajar la inflación" y reconoció que "los argentinos no dan más de impuestos"

En el inicio formal de la campaña para las PASO del 13 de agosto, el presidente Mauricio Macri llamó a ratificar "la decisión de ir a un cambio" y lanzó fuertes definiciones sobre el rumbo de la economía. Reconoció la necesidad urgente de bajar la inflación y los impuestos, a la vez que remarcó: "No se preocupen por el dólar"

"Yo sueño con este tema de la confianza en nosotros mismos que mueve montañas. Si confiamos en que vamos a ser cuidadosos, austeros, el dólar no tiene que ser un problema. Tenemos que volver a creer en nuestra moneda. Entiendo que hubo muchos gobiernos que estafaron a la gente devaluando la moneda, pero ahora tenemos que ir tratando de bajar la inflación. Nuestra preocupación central es la inflación, reducir los déficits que tiene el presupuesto nacional, porque no es sostenible, como dijo el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el último fórum", señaló el jefe de Estado en diálogo con Radio Mitre.

E insistió: "No se preocupen por el dólar. El dólar no es nuestro foco en este momento, nuestro foco tiene que ser bajar la inflación, aumentar la producción, aumentar el empleo, bajar los costos para que las cosas sean más baratas y la gente las pueda comprar. Porque hoy en Argentina en muchas cosas los costos son de los más altos del mundo, y en eso tenemos que trabajar entre todos".

En ese marco, volvió a cuestionar la elevada carga impositiva que se aplica en los distintos distritos del país.

“Las Pymes no dan más con la cantidad de impuestos que se crearon en los últimos 15 años a nivel nacional, a nivel de las provincias, a nivel ¡municipal! Todo eso va en contra de desarrollarse, de respirar. Es como una mochila que nos está hundiendo", criticó.

"Los argentinos no dan más de impuestos", subrayó Macri y en línea con el mensaje que le había dado al gobernador Juan Schiaretti en su visita del miércoles último a Córdoba, sostuvo: "Hay que sentarse alrededor de una mesa con los gobernadores, discutirlas, después llevarlas al Congreso y aprobar reformas que nos permitan crecer. Si a Argentina le damos esas reformas, con la capacidad y creatividad que hay en nuestro país no tengo dudas que vamos a crecer”.

Macri arrancó esta mañana formalmente la campaña del Gobierno al encabezar el timbreo que Cambiemos desarrolló en todo el país. Visitó Haedo junto a María Eugenia Vidal. El lugar no fue casual: el Conurbano definirá la pulseada contra Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires y su aspiración es ganar apoyo en ese territorio.

El Presidente aseguró que no vio los discursos que dieron ayer Cristina, Sergio Massa y Florencio Randazzo en sus lanzamientos, todos con fuertes críticas a su gestión, y sostuvo sobre las próximas elecciones: "Son una gran oportunidad para que los argentinos ratifiquemos la decisión que adoptamos de ir a un cambio".

El presidente Macri y la gobernadora Vidal, durante la recorrida por Haedo. (Twitter)

"Se trata de un cambio cultural, de valores, y una mayoría que reconocimos haber aprendido de los errores de la última década y queremos vivir con la verdad", remarcó, y agregó: "Yo no inventé el cambio, si soy Presidente es porque una mayoría de argentinos dijo 'basta'".

El jefe de Estado pidió "no pensar en una solución milagrosa" sino en hacer "un trabajo serio todos los días", y apuntó contra Massa: consideró que "no es coherente y persistente en las cosas que se compromete", y que "va para un lado y para el otro".

Además, indicó que prefiere hablar de la posibilidad de presentarse para un segundo mandato "dentro de un año y medio largo", y lamentó "estar de vuelta en campaña", aunque subrayó: "Mi compromiso es quedarme hasta el último día que me necesiten". En ese marco, apuntó: "Hay tantas cosas por hacer".

Y destacó: "Un país no se construye en un año y medio sino en muchos años".

La toma y desalojo de Pepsico

Por otra parte, Macri defendió el operativo de desalojo en la planta de Pepsico en Vicente López, al advertir que "no se puede tomar por la fuerza una fábrica".

"Hay que entender que estamos trabajando para que el empleo crezca y si hay una fábrica que se muda de lugar, si le decimos a la gente que viene a este país que está en una fábrica y no la puede cerrar nunca más en la vida, es complicado", evaluó Macri sobre el traslado de la planta de snacks a Mar del Plata.

Al respecto, ejemplificó: "Es como invitarte a mi casa pero después no te vas a poder ir nunca más. No va a ir nadie a tu casa".

Sobre el conflicto en Pepsico, repasó: "Decidieron mudarse a Mar del Plata y arreglaron con el gremio, con (el secretario general del gremio de Alimentación, Rodolfo) Daer, la indemnización. Quedaron 20 que no la aceptaron y tomaron la fábrica".

“ Estamos invitando a invertir en un país donde se respeta la ley y no se acude a la violencia para sostener un reclamo. Ojalá que estas cosas no se repitan

"Eso no es lo correcto, no está bien, no es legal", completó.

E insistió en que "no se puede tomar por la fuerza una fábrica y defenderla a piedrazos, sillazos y con mesas que hirieron a policías que hubo que internar".

"La violencia es lo peor que puede existir en una sociedad, y tenemos todos que entender que hay que sentarse en una mesa y dialogar", añadió.

Al respecto, propuso que "aquellos que crean que tienen un mejor modelo para organizar el país, y es atendible porque para eso estamos en democracia, que se presenten a elecciones, que ganen una elección y apliquen las reglas que creen que son las mejores".

"Lo que estamos haciendo es lo que va a generar que cada uno pueda conseguirse el mejor trabajo posible: invitando a invertir en un país donde se respeta la ley y no se acude a la violencia para sostener un reclamo. Ojalá que estas cosas no se repitan", dijo.

