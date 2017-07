Mauricio Macri volvió a pedirle la renuncia a Alejandra Gils Carbó y presionó al Congreso para que "saque el informe de la Bicameral"

Respecto al llamado a indagatoria que hizo el juez federal Julián Ercolini a Gils Carbó en la causa que investiga la compra de un edificio de la Procuración, el líder del PRO señaló: "Lo veo como un elemento más para demostrar que no tiene autoridad moral para ejercer el cargo de procuradora". "No sólo es militante kirchnerista, no ha impulsado la lucha contra el delito, ni la corrupción, porque ha dilatado todos los procesos de investigación sobre los hechos de corrupción del Gobierno anterior y ha dinamizado y empujado a sus fiscales para hacer imputaciones por cosas que realmente no tienen ningún asidero en nuestro Gobierno", concluyó.