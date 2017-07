Macri: "Mi compromiso es quedarme hasta el último día que me necesiten"

"Mi compromiso es quedarme hasta el último día que me necesiten", aseguró el presidente Mauricio Macri tras aclarar que prefiere hablar sobre "la posibilidad de presentarse" para un segundo mandato "dentro de un año y medio largo".

En declaraciones radiales, el Jefe de Estado sostuvo que "para que todo el mundo sienta el crecimiento" habrá "que crecer muchos meses seguidos", aunque aseguró que a las elecciones se llegará "con la menor inflación en siete años". "Empezamos a caminar en la dirección correcta", afirmó al referirse al rumbo de la economía en declaraciones a radio Mitre.

"A algunos sectores les está costando más, pero van a arrancar. Es un camino largo y duro, pero es el camino correcto. En unos años, la Argentina será uno de los grandes protagonistas del mundo", analizó el mandatario tras admitir que "los argentinos, las empresas, las pymes, no dan más con los impuestos". "Van en contra del desarrollo y es una mochila que nos está hundiendo. Por eso tenemos que hacer reformas que nos permitan crecer", agregó.

Por otro lado, Macri consideró que, luego de las variaciones de cotización que se dieron hace unos días, "el dólar ya no tiene que ser un problema dado que tenemos que creer en nuestra moneda". "Nuestra preocupación central es reducir la inflación y el déficit, que no es sostenible con este tamaño", añadió.

Elecciones. "El apoyo va a ser importante en las elecciones legislativas de octubre", vaticinó el mandatario que al insistir con la polarización con el anterior gobierno y asegurar que "el cambio fue una mayoría de argentinos que dijo 'basta'. "Los comicios serán una gran oportunidad de decir que estamos comprometidos con el cambio en serio", dijo.

Justicia. Durante la charla, el Presidente aprovechó para volver a disparar contra la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, a quien ya había tildado, días atrás, de "manifestante kirchnerista". Según dijo en esta oportunidad Macri, la funcionaria "no tiene autoridad moral para ejercer el cargo". "No solo es militante kirchnerista, además dilató las investigaciones sobre procesos de corrupción. No confío en ella como procuradora", agregó.