Según una encuesta, la mayoría de la gente votará pensando en la economía

Un sondeo, realizado por la consultora OH! Panel, sobre un total de 1150 casos en todo el territorio argentino, reveló que un 67 por ciento de los encuestados respondió que votará pensando en la economía, mientras que un 33% lo hará signado por la política.

El estudio arrojó que quienes eligen en base a la situación económica tienen como principal razón (25%) que se avance en la línea política del gobierno de Mauricio Macri, mientras que los que sufragan priorizando la política buscan evitar que vuelva la ex presidenta Cristina Kirchner (34%).

La encuesta también indagó en el ranking de preocupaciones de los argentinos, la confianza institucional, el desempeño del gobierno nacional y de la oposición, el humor social, la imagen de los dirigentes nacionales y las elecciones legislativas.

La imagen positiva de los candidatos fue testeada y entre los 10 primeros lugares se destaca que encabezan mujeres y que no hay representantes del peronismo. En los tres primeros lugares figuran María Eugenia Vidal (45%), Elisa Carrió (38%) y Gabriela Michetti (36%), sin embargo, las dos primeras bajaron 5 y 6 puntos respectivamente, en comparación al mes de abril, mientras que la vicepresidenta subió 3.

El presidente Macri bajó sólo dos puntos y Margarita Stolbizer de 41% a 31%. A la vez, Cambiemos es el partido que más cercanía genera entre los encuestados (31%), mientras que el más lejano es el Partido Justicialista con un 61%.

Si las elecciones fueran hoy, 5 de cada 10 votarían por la oposición, el oficialismo cayó 13 puntos desde abril, reteniendo un 34% de los votos y 2 de cada 10 aún no decidieron su voto.





Un 47% votaría en contra del gobierno de Macri. De ese porcentaje, un 34% votaría a Unidad Ciudadana, un 24% no sabe y un 20% le daría su voto al Frente Renovador de Sergio Massa.



De todos modos, el partido lanzado por la ex presidenta bajó 6 puntos desde abril, la misma cantidad que aumentó el FR. EL PJ que no adhiere a Unidad Ciudadana sólo acumula un 5% de la intención de voto.

Entre las principales preocupaciones de los argentinos se encuentran la inseguridad, la inflación y la pobreza, y se compara -en relación a julio de 2016- que la preocupación por la inflación bajó 11 puntos, mientras que aumentó la inquietud por el narcotráfico (13 puntos).

La inseguridad encabeza la lista (70%), mientras que la pobreza se mantuvo igual, con un 58% de los temas más importantes a resolver en el país.



Entre hombres y mujeres, todos coinciden en que la inseguridad, la inflación, la pobreza y la desocupación/desempleo son los ítems que más preocupación causa, pero los jóvenes sub 34 impulsan la Educación en 5to lugar, mientras que los mayores de 50 ubican a la corrupción pública en el mismo puesto.

“El estado de ánimo de la sociedad es un factor importante, aún más en año electoral. A sólo 1 mes de las PASO, la opinión pública se encuentra desencantada, triste y enojada. Incluso en relación al mes de abril del corriente año, ya que un 39% expresó sentirse poco esperanzado y un 40% poco alegre”, precisa el informe. Además, un 43% aseguró sentir mucha bronca y estar harto de la situación actual.

Como termómetro de estos días, un 39% cree que el país va en la dirección correcta, contra un 40% que piensa lo contrario, y un 21% que no sabe. Se destaca que los optimistas bajaron 4 puntos respecto a abril, y los críticos aumentaron 2. Tanto el primer grupo como el segundo representan, en mitades, al 80% de la opinión pública polarizada.

En cuanto a la credibilidad de las instituciones, los encuestados calificaron de 1 a 10 el nivel de confianza en las mismas, en el tope se encuentran las ONG con 24%, seguidas por las PyMES (19%). Por el contrario, quienes menos confianza generan son los Sindicatos y los poderes Legislativo y Judicial, por lo que se concluye que la confianza pública se deposita fuera del estado, y bajó respecto al año 2016.

La encuesta se realizó entre el 27 de junio y el 9 de julio a hombres y mujeres de 16 años en delante de todo el país a través de entrevistas online.

Fuente: Cronista