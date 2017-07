Pepsico: La Izquierda capitaliza, Bullrich desafía y las bolsitas de ‘premio’

Un dato interesante aporta desde el diario El Día el periodista Mariano Spezzapria y que ayuda a poner en contexto el conflicto en Pepsico: Las fuerzas de izquierda que representan al 20% de los trabajadores de esa fábrica – el otro 80% acordó la doble indemnización - buscaron capitalizar el conflicto, que se disparó tres semanas atrás cuando la multinacional ejecutó el despido de sus 600 operarios, el 70% mujeres.

Se trata, en rigor, de un nuevo capítulo del viejo enfrentamiento entre los sindicatos peronistas y las comisiones de izquierda, que son fuertes en todo el corredor de la Panamericana. Por eso ayer estuvieron en Florida dirigentes como Luis Zamora, Nicolás del Caño, Miriam Bregman, Cristian Castillo y Vilma Ripoll, metidos en medio de los tumultos entre los manifestantes y los policías.

Sobre el inicio formal de la campaña electoral, casi todos los sectores políticos intentaron capitalizar para sí el caso Pepsico. La expresidenta Cristina Fernández envió su apoyo vía Twitter. Sergio Massa sumó críticas al Gobierno nacional y desde Cambiemos intentaron minimizar el conflicto aunque también lo consideran una señal hacia los posibles inversores. Patricia Bullrich anoche (13/7) le dio vuelo político a la cuestión cuando dijo que "lo único que hacen los grupos de izquierda es cerrar empresas".

Sobre la ministra de Seguridad, que tuvo a su cargo parte del operativo de desalojo por orden judicial junto con su par bonaerense Cristian Ritondo, en declaraciones a América TV analizó que "la Argentina necesita un sindicalismo equilibrado" e insistió con los dirigentes de izquierda presentes en el desalojo: "En vez de ayudar a los laburantes, los matan (...) en vez de ayudarlos a vivir mejor, los terminan destruyendo".

"Hay que ordenar un país que está dado vuelta, sin ley, desordenado... No se puede vivir sin ley", destacó y dijo que la Argentina debe ser "previsible".

Por otro lado, en cuanto a las elecciones opinó: "No subimos a Cristina al ring, planteamos un cambio en las reglas del juego con un nivel de diálogo y acuerdo (...) Nos quisieron poner contra el rincón y la pared diciendo que no podíamos gobernar, que no eramos capaces y que no teníamos autoridad política". Sin embargo, para ella, "el Presidente tiene muy en claro a donde ir". "Hemos decidido que el Estado no sea parte del problema", concluyó.

En tanto, la candidata a diputada por el PTS en el Frente de Izquierda Myriam Bregman desmintió al fiscal que ordenó el desalojo a los trabajadores de PepsiCo: "Señor fiscal, su nombre va a estar asociado con el de los peores represores".

Y Del Caño, se ocupó de la jueza: "La jueza que ordenó el desalojo en PepsiCo tiene vínculos políticos con el PRO".

Quien también habló tras los incidentes en la planta fue una de los 15 policías que terminaron heridos. Entre ellos, la de mayor gravedad, la sargento Natalia Tapia Almeyda, del Destacamento Azul, quien sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné. Dijo que los trabajadores "tiraron a matar". Consultada sobre sus sensaciones en esos momentos de tensión, relató: "Nosotros trabajamos, somos personas y tenemos sentimientos encontrados en estas situaciones. La orden era desalojar".

"Son trabajadores con trabajadores. Es triste lo que pasa en el país. Ella se preparó con sacrificio para esto, somos gente humilde. Es muy triste", consideró.

Tarde, la CGT se vio obligada a anunciar una movilización para dentro de poco más de un mes, el próximo 22 de agosto. La central obrera peronista no quiere darle protagonismo a los grupos de izquierda de la fábrica, aunque ya la lograron. De hecho, este viernes 14 al mediodía en la Cámara de Diputados de la Nación, los trabajadores de PepsiCo convocaron a una conferencia de prensa para informar sobre los próximos pasos a seguir y las nuevas medidas de lucha que adoptarán. Será en la Sala 2 del 2do piso del Anexo A. Allí también informarán detalladamente sobre las gestiones y pedidos que se realizaron frente a la Justicia y el Ministerio de Trabajo y que dicen que “fueron desoídos durante semanas y desembocaron en la brutal represión del día de jueves 13”.

Por último, la Izquierda Diario se pregunta si hubo ‘premio’ para la policía porque después del desalojo de la fábrica se pudo ver a varios efectivos llevándose bolsas con el logo de la empresa y con contenido desconocido.

Urgente24