La AFA confirmó a los técnicos de las selecciones juveniles

Pablo Aimar dirigirá al Sub 17 y Diego Placente comandará al Sub 15. Llegan para conformar el bloque liderado por Jorge Sampaoli

A través de las redes sociales, la Asociación del Fútbol Argentino presentó a los nuevos entrenadores de los seleccionados Sub 17 y Sub 15, que acompañarán el proceso de Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece, en la Mayor y el Sub 20. Ellos son Pablo Aimar y Diego Placente.

Ambos fueron dirigidos por José Pekerman en las juveniles albicelestes y cuentan con vasta trayectoria en este ambiente. El cordobés de 37 años pisó por primera vez el predio de Ezeiza a los 15 y obtuvo la gloria en los Sudamericanos Sub 20 del 97 y 99, además de ser campeón mundial juvenil en Malasia 1997.

#CentralFOX | Pablo Aimar es el nuevo DT de la Sub 17 de Argentina y Diego Placente de la Sub 15. pic.twitter.com/TqgNXcnO8I — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 13 de julio de 2017

Le damos mucha prioridad a los valores, queremos chicos a los que les guste la camiseta, jugar y estar comprometidos. Que sean gente respetuosa. La idea es volver a tener al jugador de selección como un todo y no sólo que juegue bien en la cancha", expresó Aimar, que será acompañado por Carlos Desio (ayudante de campo) y Enrique Cesana (preparador físico).

El ex lateral izquierdo, que también fue campeón del mundo en 1997 junto a su compañero de equipo y tomará las riendas del Sub 15, recordó cuando viajaba en colectivo con ilusión para llegar al predio de AFA y compartió algunas sensaciones tras su designación: "Hay que enseñarle a los chicos los valores que tuvimos la suerte de aprender con Pekerman". Tendrá a su lado a Adrián Gallará (asistente técnico) y Gustavo Piñeyro (entrenador de arqueros).

El nuevo coordinador de selecciones nacionales será el ex futbolista de Independiente, Hermes Desio. Además, habrá una selección Sub 13 comandada por Alejandro Sagesse (secundado por Román Manassero y Luis Martín). Cabe recordar que Sebastián Beccacece trabaja con el Sub 20 al lado de Nicolás Diez.

La Conmebol confirmó las fechas del Sudamericano Sub 15 que se disputará en Salta y San Luis: será del 4 al 19 de noviembre. Por su parte, el Mundial Sub 17 se celebrará en octubre próximo en India, aunque Argentina no se clasificó. No hay fecha estipulada para compromisos oficiales en esa categoría.

Fuente: Infobae