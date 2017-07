Una supuesta pelea a golpes de puño con Dybala provocó la salida de una figura de Juventus

Bonucci, por su parte, utilizó su cuenta de Facebook para negar esta información: "No existió ninguna discusión y mucho menos actos físicos. Fue un descanso como muchos otros durante el cual no pasó nada". Además, amenazó con emprender acciones legales: "Si mis palabras no fueran suficientes, estoy listo para hablarlo con mis abogados y defender mi nombre y mi honorabilidad".