Financiar emprendimientos sin pedir carnet de afiliación

En la sede del Instituto para el Desarrollo Sustantable que funciona sobre Pasaje Carcabuey se realizó ayer la novena entrega de microcréditos del programa Rafaela Impulsa. En la oportunidad, se entregaron ayudas a siete emprendedores, por un total de alrededor de 500 mil pesos, en los rubros textil, industria cultural (música), salón de juegos, diseño y peluquería.



El intendente Luis Castellano presidió el acto al que asistieron el secretario de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, Marcos Corach; la subsecretaria de Economía Social y Empleo, Mariana Allassia, la directora del Instituto para el Desarrollo Sustentable, María Paz Caruso; la subsecretaria de Salud, Brenda Vimo y el concejal Jorge Muriel.



"Con estos ya son 85 los microcréditos otorgados", resaltó Mariana Allassia, quien destacó, además, "el alto cumplimiento en el pago de las cuotas de los beneficiarios".



La funcionaria, asimismo, puso énfasis en "la equitativa participación de mujeres y varones", en un contexto socioeconómico en el que "a las mujeres les cuesta más que a los hombres conseguir empleo".



"Estos microcréditos se basan en un concepto de economía social que involucra otros valores además del monetario, como por ejemplo la cooperación, la solidaridad y el compromiso con el desarrollo del territorio", precisó Allassia.



"Financiar emprendimientos es financiar sueños, es financiar trabajo", afirmó, por su parte, Marcos Corach, y vinculó este programa de microcréditos con otro programa de su área, Rafaela Emprende, al que definió como "un segundo paso para emprendedores de estas características".



"El aislamiento es un obstáculo para quienes emprenden", observó el funcionario, en alusión a la necesidad de adquirir conocimientos y experiencia por parte de estos nuevos microempresarios; en tal sentido, Rafaela Emprende "abre puertas, caminos y oportunidades con sus instancias de capacitación e intercambios", definió.



En alusión a los experiencias personales que narraron los beneficiarios, el intendente Luis Castellano manifestó: "no hay mucho más para agregar luego de a la riqueza de los testimonios; no obstante, debo decir que en estos momentos, en que la política está desacreditada y estamos invadidos de noticias negativas, es muy importante resaltar este vínculo entre el gobierno y la necesidad de quienes quieren trabajar y potenciarse hacia el futuro".



"Es fundamental poder dar respuestas a quienes quieren emprender, porque es parte de la orientación que queremos para la ciudad", observó el primer mandatario.



"El dinero de estos microcréditos sale de lo percibido por infracciones de tránsito", informó el titular del Ejecutivo. "Nos cuesta una enormidad generar la cultura del uso del casco, del respeto por las velocidades permitidas, el no uso del celular en la conducción, y el acatamiento de las normas de convivencia en la calle; es una lucha que sostenemos para mejorar el tránsito, tornarlo más seguro, y a la vez sirve para premiar a quienes quieren trabajar y hacer las cosas bien", reflexionó. "El trabajo y el esfuerzo deben ser nuestras guías, como lo fueron siempre en nuestra ciudad", concluyó.

Fuente: La Opinión