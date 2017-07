La ciencia lo reveló: los padres sí tienen un hijo favorito

Si creciste en una familia numerosa, con varios hermanos, es probable que hayas sentido que tus padres tenían un hijo que preferían sobre el resto. Puede que hayas sido vos, o que sufrieras por esto. Pero algo está claro: siempre que se lo decías a tus papás, ellos lo negaban al 100 por ciento.

A pesar de eso, ya que no van a poder negarlo más porque la misma ciencia lo demostró con varios estudios. Ahora quedó confirmado que la gran mayoría de los padres sienten predilección por uno de sus hijos. Según un estudio publicado en el Journal of Marriage and Family, el 75% de las madres reconoció ser “más cercana” a un hijo que a los otros.

Así mismo, otro estudio realizado en 2005 aseguró que el 70% de los padres y el 74% de las madres demostraba un trato preferencial por uno de sus hijos. Incluso para los expertos, el favoritismo es algo que existe de manera casi obligada en todas la familias. “Los padres deben saber que el favoritismo es algo normal”, aseguró la psicóloga Ellen Weber Libby, autora del libro “El Hijo Favorito”, a Wall Street Journal.

También aseguraron que este favoritismo puede ir cambiando a medida que los hijos van atravesando los distintos períodos de crecimiento y madurez. A pesar de que esto es normal, la psicóloga alertó que cuando el trato preferencial se centra consistentemente en un solo hijo, o es utilizado para alimentar el ego del padre o madre, “se puede cruzar la delgada línea hacia un comportamiento no saludable”.

Los estudios demuestran que los nenes son más propensos a sentirse deprimidos y sufrir baja autoestima cuando ven que no son tratados de la misma manera que sus hermanos. Los efectos negativos suelen ser más fuertes en familias desapegadas, donde no existe una conexión fuerte entre los miembros de la misma, ya que los hijos tienen hasta dos veces más riesgo en abusar del alcohol, drogas o cigarrillos. Por otro lado, en las familias donde se creó un nexo más fuerte entre padres e hijos, resulta menos frecuente que el favoritismo genere consecuencias serias.

Según otro estudio realizado en 2015 por el Journal of Gerontology, el hecho de ser “el favorito de mamá” también tener efectos negativos durante la adultez, por que sienten una mayor presión por cuidar emocionalmente de sus padres.

La Dra. Libby también dijo que resulta fundamental para los padres no negar la realidad de tener un hijo favorito, por que eso imposibilitará prestarle atención a determinados comportamientos que podrían llegar a perjudicar a los otros hijos.