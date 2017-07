“Sharenting”: el peligro de mostrar a los hijos en las redes sociales

La tendencia a compartir todo en las redes sociales está trayendo problemas. Cada vez son más los padres que capturan cada momento de sus hijos desde que son bebés y suben las fotografías a Internet. Si bien la gran mayoría lo hace de manera inocente, puede traer riesgos y consecuencias.

A esta práctica se la conoce con el nombre “sharenting” y describe el uso excesivo de las redes por parte de los padres para compartir, de manera constante, contenido basado en sus hijos.

Entre los riesgos se encuentra el exponer a la criatura a quedar atrapado eternamente en la red, y que pueda ser objeto de burlas y comentarios inapropiados, como aquellos niños que se terminaron viralizando y convirtiéndose en memes.

Por otra parte, al subir imágenes de sus pequeños hijos desnudos se arriesgan a que pueda ser vista por pedófilos que andan circulando por Internet, además de estar violando la privacidad del menor.

Según Nancy Jo Sales, autora del libro American Girls: Social Media and the Secret Life of Teenagers, el 92% de los menores en EE.UU. ya tiene una identidad digital a los dos años.

“Los padres son los vigilantes de las historias de sus hijos. Si terceras personas quieren compartir información de sus hijos, ellos tienen el derecho a no permitirlo. Pero cuando son los padres, los que quieren compartir información de sus hijos, no hay ‘portero’”, dice Stacey Steinberg, especialista en derecho en la Universidad de Florida, EE.UU.

Otra consecuencia es que lo que suban o cuenten de sus hijos en las redes sociales puede hacer que desconocidos sepan acerca de ellos y los puedan contactar. Por ejemplo, si uno sube una foto de su niño en la escuela con el uniforme, se está brindando demasiada información que puede provocar futuros riesgos.