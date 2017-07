Esta joven modelo tiene 26 años pero parece una anciana por una extraña enfermedad

La historia de Sara Geurts busca romper los criterios masivamente establecidos en la sociedad actual. Tiene 26 años pero parece de una edad mayor debido a una enfermedad de la piel que inhibe la capacidad del cuerpo humano para producir el colágeno, que mantiene su tersura y elasticidad.

Se trata del síndrome de Ehlers-Danlos, una patología que no tiene cura y se divide en diferentes categorías, de acuerdo a la gravedad de cada caso. Puede ir desde del tipo 1, con el que presentan piel suave y delicada, hasta el tipo 7C, llamado Dermatosparaxis, en el que se combinan articulaciones inestables y una piel muy frágil. Esta última categoría es la que padece Geurts, y de la que sólo se conocen ocho casos declarados en el mundo.

Para ella, que fue diagnosticada a los 10 años, asimilar su problema no fue nada fácil. "En la escuela secundaria trataba de ocultarlo. No quería que nadie me hiciera preguntas al respecto. No quería hablar de ello, pero luego aprendí a aceptarlo y a querer a mi cuerpo como es", explicó la joven.

Movimiento "Body positive"

Ahora logró ganar un lugar en el mundo de la moda por ser la impulsora de un movimiento denominado 'body positive' (cuerpo positivo) que invita a las personas a amar su fisonomía natural.

Geurts decidió trasladarse desde Minnesota, el lugar en el que nació, a Los Ángeles, con el objetivo de convertirse en modelo y cambiar la forma en que la gente percibe, aprecia y piensa sobre la belleza. Y aceptó que, desde muy chica, era muy insegura: en aquel entonces, se sentía tan señalada por sus compañeros que trataba de cubrir su piel constantemente y hasta usaba ropa holgada para que no se le viera nada.

“Vas a conocer gente que te intimida porque eres diferente y no sabe cómo aceptar a alguien que no sigue a la multitud y que no intenta encajar. Así que van a tratar de hacerte sentir que eres extraño o fallado, pero mi consejo es ignorarlos”, escribió la joven en una de sus fotos en Instagram para explicar lo que sintió durante su adolescencia.

Eso, sostuvo, fue lo que logró comprender a los 22 años, cuando la percepción de la patología que padece cambió por completo y se sintió "una nueva persona" que no lograba comprender "cómo llegaba tanto tiempo odiándose" a sí misma. "Cada imperfección de tu cuerpo te hace único y dice una historia sobre quién eres, cuenta las batallas por las que has luchado y el viaje que has vivido", concluyó.