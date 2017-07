Ariana Grande pasó con mucho éxito por la Argentina. Su show en Buenos Aires atrapó a miles de fans que disfrutaron de sus canciones. La cantante homenajeó a las víctimas del atentado en su show en Manchester, con el tema "Over the rainbow". Se emocionó y recibió el apoyo de la multitud.

Durante su paso por el país, Ariana se juntó con algunos de sus fans donde recibió todo su cariño. Pero hubo un detalle que llamó la atención. La cantante se puso un buzo de Boca. Rápidamente, las fotos aparecieron en las redes sociales.

En las últimas horas, la artista agradeció que la ciudad de Manchester le concedió la ciudadanía de honor. "No sé qué decir. Las palabras no bastan. Me siento muy emocionada y honrada. Mi corazón sigue allí. Los quiero. Gracias", escribió la joven de 23 años en Instagram, junto a un recorte de un diario con la noticia.