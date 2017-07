Natalie Pérez y su secreto para verse siempre divina, ¿mucho sacrificio…?

Natalie Pérez debutó en Chiquititas a la corta edad de 13 años. Desde ese momento no dejo de trabajar y ahora es una de las cinco protagonistas de “Las Estrellas” la nueva tira semanal del El Trese.

En los últimos años, Natalie Pérez cambió su figura, ya que luce mucho más delgada y estilizada.

“Me cuido, hago deportes pero no me obsesiono”, contó en diálogo con Paparazzi y agrego: “Elijo comer sano y si un día no lo hago, compenso al siguiente con algo más saludable”.

Sobre sus gustos a la hora de comer, Natalie Pérez contó que desde hace un tiempo prefiere lo salado a lo dulce y que es ella quien cocina en su casa: “Me gusta todo, pero jamás faltan las verduras, especialmente los salteados. Por el estrés y porque vivo en movimiento, considero necesario alimentarme bien”.

Y a todo esto lo acompaña con actividad: “Salgo a correr con mis perros. Sacarlos a la plaza aunque esté cansada es una linda excusa para hacer ejercicio”, además, anda en rollers.

Además a Natalie Pérez le gusta estar siempre arreglada y confiesa: “Jamás me falta perfume, rímel, ni brillo en las uñas”. Y Como cable a tierra la actriz escribe canciones, dibuja, pinta y sale a andar en bicicleta.