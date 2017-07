Micaela Breque, enamoradísima de su nuevo novio: “Sembrando recuerdos con mi amor”

Mientras en la Argentina las bajas temperaturas (con algunas excepciones) acompañan el invierno, del otro lado del océano Atlántico, en el Viejo Continente, Micaela Breque disfruta del calorcito del verano europeo. Instalada en España desde hace ya varios años, la modelo vive a flor de piel su romance con el reconocido pianista inglés James Rhodes .

“Love is in the air (el amor está en el aire)”, escribió Micaela, en una de las tantas postales que compartió en su cuenta oficial de Instagram. Diosa por donde se la mire,Micaela calentó el termómetro de las redes sociales con varias fotos sexies en bikini.

Aprovechando las cortas distancias en Europa, Micaela acompaña a James en algunos de sus compromisos laborales y alterna sus días entre Barcelona, Madrid, Mallorca, Portugal y otras ciudades. “Es que al final estamos aquí, en este mundo, para coleccionar momentos. Hoy, sembrando recuerdos con mi love @jrhodespianist en #DouroValley #Portugal”, comentó días atrás, en una de las instantáneas del viaje.