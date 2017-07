Stolbizer advirtió que “se viene una flexibilización laboral”

La precandidata a senadora nacional por el frente ‘1País‘ Margarita Stolbizer advirtió hoy que “lo que se viene es una flexibilización laboral” y aseguró que el presidente Mauricio Macri “tiene puesta la camiseta de empresario”.



“Lo que se está escondiendo es el ajuste que viene, que va a volver a pensar en que la solución desde el punto de vista tributario es quitar los aportes patronales. Lo que se viene es una flexibilización laboral. El presidente tiene puesta la camiseta de empresario”, aseveró.



En declaraciones a radio Milenium, la actual diputada agregó que Macri “no se da cuenta que si alguien tiene que terciar en esa relación desigual de empresarios y trabajadores es justamente el Estado”, y dijo que “mínimamente tendría que tener puesta la camiseta de los dos”.



Según dijo Stolbizer, el Gobierno busca “esconder los problemas reales” y aseguró que “agitar el fantasma De Vido le está sirviendo para no discutir el aumento del precio de los alimentos y medicamentes, la factura de luz que le está llegando a la gente, los despidos, el parate de la actividad”. “Se han colgado de esto porque les resulta redituable y agitan todo el día el muñequito de De Vido para no discutir los otros problemas”, agregó.



Por eso, según la candidata, “los candidatos de ellos (por el oficialismo) casi no aparecen, porque por supuesto tienen problemas para explicar estas cosas”.

Fuente: El Cronista