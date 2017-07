Gasparotti: Con Lalo Bonino "soy muy crítico"

Oscar Gasparotti, precandidato a concejal dentro del PRO en su espacio "Podemos" criticó a sus pares de Cambiemos debido a no compartir ciertos ideales en cuanto al armado de las listas

Antes de poder continuar deberíamos distinguir que Cambiemos es representado por Lalo Bonino, actual concejal, y dentro del PRO se encuentra Oscar Gasparutti, con su espacio "Podemos".

"En esta oportunidad vamos a participar electoralmente por un espacio rafaelinos, que se llama "PODEMOS RAFAELA" y que somos del PRO, debido a que no nos identificamos a Cambiemos a nivel local" comenzó sus declaraciones el precandidato.

Gasparotti criticó fuertemente la actuación de Bonino dentro de la banca, el cual para él, no es buena "soy muy crítico" destacó.

Una de las razones por las cuales no comparte con el espacio Cambiemos se debe al armado de la lista, "para esta renovación a la concejalía, Cambiemos en Rafaela se estuvo armando con distintos actores, los cuales a mi no me han convencido en absoluto"

"Creo que hacer un Cambiemos con gente del Radicalismo con gente del Socialismo indica que queremos mantener la banca a toda costa, a nosotros también nos gusta que el PRO pueda mantener la banca, pero creemos que hay gente del PRO dentro del PRO que podía competir, colaborar y sumarse" agregó Gasparutti.

"Con qué cara te puedo mirar o mirar a los ciudadanos si hace unos años decía una cosa y ahora hago otra" remató el precandidato.

Fuente: ADN RAFAELA