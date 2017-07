Leonardo Viotti se reunió con el espacio “Padres T.G.D Rafaela”

Allí intercambiaron diferentes ideas en torno a desarrollar acciones conjuntas que permitan instalar el tema en nuestra ciudad, capacitar y formar en la detección temprana del T.G.D.

Este encuentro se da en el marco del plan de trabajo propuesto por el dirigente Radical, que tiene como unos de los ejes principales el contacto directo con organizaciones no gubernamentales que desarrollan una importante tarea en la sociedad.

“Tal como dije en otras oportunidades, mi equipo y yo, consideramos muy importante el acercamiento a entidades intermedias de la sociedad. De esta visita en particular me llevo información y nuevos conocimientos en el tema, que me permitirán trabajar en el desarrollo de propuestas conjuntas con este grupo de padres T.G.D”, expresó Viotti.

Desde “Cambia Rafaela” agregaron que se continuará visitando a otras entidades locales con el fin de conocer su labor y necesidades, y trabajar conjuntamente en pos de encontrar soluciones a las problemáticas abordadas.