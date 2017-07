Todesca: "El INdEC ha dado noticias no muy buenas al Gobierno"

Un día después de dar a conocer la variación del Índice de Precios al Consumidor a nivel nacional -que en junio arrojó una suba de 1,2% en la tasa de inflación promedio del país-, el titular del INdEC, Jorge Todesca, admitió que el organismo "ha dado noticias no muy buenas al Gobierno".



Sin embargo, el funcionario consideró que hay "una tendencia de descenso". "Estructuralmente la inflación va cediendo, creo que es un proceso lento, pero me parece que es claro que está ocurriendo", dijo en declaraciones a Radio Con Vos.



Según el relevamiento -informado por primera vez por el INdEC- en lo que va del año el IPC nacional registró una evolución de 11,8% y el de Capital y GBA reflejó un acumulado de 12% durante los primeros 6 meses del año.



"Será el Banco Central o el Ministerio de Hacienda el que decidirá qué indice se deberá tomar" para ajustar el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) o los créditos actualizados por la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), dijo Todesca en el marco de la conferencia de prensa donde se anunciaron las cifras.



Más temprano, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, admitió en una entrevista que "probablemente" no se cumpla este año la meta de inflación proyectada por el Banco Central.



Para la mano derecha de Mauricio Macri, es posible que el resultado "sean algunos puntos más" que el 17% de tope que puso la entidad monetaria. No obstante, dijo que esa meta "se va a terminar cumpliendo, si no es en diciembre, en los meses siguientes".

Fuente: Urgente24