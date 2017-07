El impacto en Newell´s del descuento total de la deuda con AFA

Alberto Sauro, tesorero de la Lepra, aseguró en Radio 2 que la decisión de la asociación del fútbol de cobrarse toda la deuda junta producirá un "desfasaje financiero tremendo". Y acusó al organismo de "no aplicar reglas de juego claras"

El intempestivo descuento que la AFA le aplicó al monto de dinero que debía girarle a Newell's para cobrarse la deuda le producirá al club del Parque un "desfasaje financiero tremendo", según afirmó el tesorero de la institución del Parque, Alberto Sauro, en Radio 2.

El dirigente habló en Radiópolis, donde explicó qué la AFA depositó sólo el 10 por ciento del dinero que debía girarle a la entidad rojinegra por derechos de TV para, presumiblemente, cobrarse el total de la deuda que el club mantenía, de alrededor de 6 millones de pesos.

"En lo inminente, esto nos produce un desfasaje financiero tremendo: nosotros estamos en una situación delicada, en la cornisa, y los compromisos son de hoy no son dentro de 15 días. De 6 millones, nos dieron neto 628 mil pesos. Es decir, nos descontaron todo de golpe. Por lo que teóricamente no le debemos más nada a la AFA", comentó.

Sauro hizo historia: "A nosotros esto nos toma de sorpresa porque esto no era lo acordado. En octubre del año pasado, la anterior gestión de Armando Pérez nos impuso un plan de pago de 400 mil pesos por cuota hasta llegar al monto final".

"En enero, surge que íbamos a estar inhibidos en AFA por no cancelar la deuda. Hablamos con Taboada, el gerente general de entonces, y nos explicó que debíamos hacer una nueva propuesta de 60 cuotas de 140 mil pesos, cosa que hicimos", prosiguió.

"Pasaron dos o tres meses de no reparto de plata y por mayo, cuando vuelven a mandar las remesas, nos encontramos con que el comité ejecutivo había decidido descontar el 15% hasta sanear la deuda. De hecho, el juez Bellizia viajó a AFA a firmar ese convenio. Así fue hasta junio. Pero ahora descontaron todo junto", señaló.

Finalmente, se quejó de la falta de certidumbre que se impone desde los continuos cambios de AFA: "Nosotros sobre los gastos tenemos una certeza total, pero no podemos tenerla sobre los ingresos. El tema es que no hay reglas de juego claras, porque nunca tuvimos un convenio de saneamiento en la mano porque AFA no nos lo dio".

Fuente: Rosario 3