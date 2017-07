Pidió dos días de licencia por "estrés mental": la increíble respuesta de su jefe

El cuerpo dice basta y el cerebro pide parar. Un estado gripal, el cansancio acumulado o el estrés laboral pueden afectar directamente las cuestiones que no responden al área del trabajo. Y viceversa. No existen personas infalibles. Tampoco inmunes. Es por eso que, si bien existe la empatía, la salud mental no está catalogada como una "excusa comprensiva" para tomarse unos días de descanso.