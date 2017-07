Una fan de Gwen Stefani la demandó por un incidente en un show

Ocurrió el año pasado en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte. Gwen Stefani arengó al público de un show a que avanzara hacia el frente del escenario y ocupara los asientos reservados, lo cual provocó una avalancha en la que una fanática ubicada adelante de todo se rompió una pierna. Luego de recuperarse, la demandó a su ídola y a la productora del show.

Lisa Stricklin sufrió una fractura ese día y tuvo que ser operada. Reclama 75.000 dólares a la ex No Doubt por "realizar actos negligentes". Alega también que “la productora (Live Nation) falló por no supervisar adecuadamente a Stefani para evitar que ella cometiera ese acto”, según contó en TMZ.

Además, destacó que Stefani sabía el riesgo que corría con su pedido porque comentó sobre el escenario. "Me metí en un montón de problemas por decirles que vengan para acá", dijo la cantante tras decirles a sus fans que avancen.