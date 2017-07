Tristeza: Flavio Mendoza contó que la mujer que llevaba su hijo perdió el embarazo

Hace poco, Flavio Mendoza había anunciado que se convertiría en padre gracias a la práctica de viente subrogado, mismo método por el que lo hará Luli Salazar. Sin embargo, el artista no corrió la misma suerte y la primera transferencia de embrión no funcionó. La mujer, una norteamericana que tiene dos hijos, perdió el embarazo.

Ahora, deberá esperar entre siete y ocho semanas para poder volver a intentarlo, ya que hay más embriones fecundados para continuar probando.

“Soy bastante bocón, yo tendría que haberme callado un poco más la boca, porque se le hizo la primera transferencia y fue fallida. Me agarró un bajón, estuve como para atrás y mi hermana me decía ‘pero Flavio, son cosas que pasan. Hay mujeres que a veces no pueden quedar embarazadas por un montón de tiempo’, pero yo no lo tenía de esa forma. Yo ya lo hablaba tanto, veo a mi hermana que va a tener un bebé… como que no evaluaba eso. Para mi se hacía la transferencia y ya está, ya era papá. Y ahora me agarra esa angustia, tengo un cagazo terrible de hacer otra transferencia y que no prenda. Triste no estoy, que sea lo que Dios quiera”, explicó.