Massa: "El Gobierno tapa su fracaso económico buscando basura del pasado"

El primer precandidato a senador nacional en la provincia de Buenos Aires por el frente 1País, Sergio Massa, enfatizó hoy que el Gobierno nacional "tapa su torpeza y fracaso económico buscando basura del pasado", tras hacer referencia a la discusión sobre si el Ejecutivo debería desplazar por decreto a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó.



"Es llamativo que aparezcan discusiones de personajes que irritan, que son el símbolo de lo peor de la etapa que dejó atrás la Argentina, en un momento en el que sube la nafta, la luz, Y la gente no llega a fin de mes o pierde el trabajo", dijo, al enfatizar su postura contraría a usar el mecanismo del decreto para que la jefa de los fiscales sea apartada del cargo.



El tigrense, que también aclaró que Gils Carbó no debería ser desplazada de su cargo por decreto ya que "no se puede adecuar la ley a la conveniencia del que la aplica", aseveró que "los problemas de hoy generados por la gestión de Mauricio Macri no se pueden seguir tapando".



En tanto, su compañera de fórmula y socia política en la Provincia, Margarita Stolbizer,advirtió a su lado que tanto la discusión sobre la situación de la Procuradora, como las denuncias contra el ex ministro Julio De Vido, "se han tornado algo propagandístico para no hablar de la inoperancia del gobierno actual".

"No hay que olvidarse que por la inoperancia de ellos (por la gestión de Macri) hoy tenemos más pobres que antes y menos puestos de trabajo", disparó Stolbizer.

Fuente:Perfil