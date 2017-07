Attaque 77 se separa

Attaque 77 es un grupo clave del punk argentino, pero después del alejamiento de Ciro Pertusi, nada volvió a ser lo mismo en el seno interno y la banda siguió su camino con altibajos. Ahora, a través de un video en su Facebook oficial, Mariano Martínez (voz y guitarra) explicó que tuvieron problemas con su discográfica para editar el nuevo disco y que este año serán los últimos shows de Attaque 77.

Martínez habló sobre los problemas de salud que lo aquejan (asma) y de diferencias con Sony Music para editar un nuevo material en formato EP (tres volúmenes) dentro de una caja. Hasta ahora, solo se conoció el primero (Triángulo de fuerza) de manera digital. "A la compañía no le pareció una idea viable a nivel económico, pero queríamos que el disco, además de las canciones, fuera un lindo objeto para tenerlo en la vitrina", explicó. "Tardaron varios meses en decirnos que no, prácticamente todo el año pasado. No tuvimos una respuesta inmediata de la compañía y eso hizo un efecto en nosotros, una especie de decepción de cómo funciona el negocio hoy"

El disco saldrá finalmente en los próximos meses, dentro del marco de los festejos de los 30 años del grupo. "Habrá show, exposición y disco nuevo", adelantó el cantante. "30 años es mucho tiempo y es una oportunidad para reflexionar sobre todo lo que hemos hecho, lo bueno y lo malo, y lo que queremos hacer en el futuro. Probablamente estas sean las ultimas cosas que vamos a hacer como grupo porque son muchos años ya, no vamos a tocar hasta que tengamos 80 años. Necesitamos hacer cosas diferentes".

Y cerró: "Attaque 77 es mi vida, mi escuela, mi lugar de pertenencia. Con este grupo recorrí el mundo, conocí gente increíble, hice muchos amigos y también me tocaron situaciones muy desagradables".