See you again" de Wiz Khalifa y Charlie Puth destronó a "Gangnam Style" de Psy como el video más visto en YouTube

En 2012, el mundo hablaba del surcoreano PSY y de su hit "Gangnam Style". Una canción, que con su ritmo, marcó la pista de baile con su particular coreografía del "baile del caballo". Su video consiguió algo imposible, superar a "Baby" de Justin Bieber en YouTube.

Pasaron cinco años y "Gangnam Style", con más de 2.894 millones de visitas, perdió el trono. "See you again", de Wiz Khalifa y Charlie Puth, tema central de la película Fast & Furious, es la nueva estrella con más de 2.895 millones de visualizaciones y ubicándose en el primer lugar.

Atención, "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee está muy cerca: 2.484 millones de visualizaciones y sigue sumando.