Carrió exigió no echar a Gils Carbó por decreto

Elisa Carrió salió a cuestionar la posibilidad de que el presidente Mauricio Macri decida echar a la procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a través de un decreto.



"Debe respetarse la Constitución, aún ante delincuentes como Gils Carbó, a quien denuncié desde su nominación", señaló la líder de la Coalición Cívica y candidata a diputada en la Ciudad de Buenos Aires. "O cambian la ley o hay que sacarla por juicio político. Nadie me va a obligar a avalar la violación de la Constitución", agregó a través de Twitter "Lilita", quien de esta manera tiró por tierra una de las alternativas que se barajaban en la Casa Rosada.



Por su parte, el abogado Eduardo Barcesat presentó una “acción de amparo” ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, en defensa de la procuradora y “de la institucionalidad”. Mediante una “acción expedita y rápida de amparo”, Barcesat pidió “el cese de toda amenaza, manifiestamente ilegal y arbitraria, emanadas del Poder Ejecutivo y funcionarios dependientes del mismo, de producir un desplazamiento de la actual titular del Ministerio Público Fiscal”.



“Desde antes de la asunción de las actuales autoridades del Gobierno Nacional, se gestó una campaña de presión, de tono –incluso- amenazante, tendiente a obtener que la titular del Ministerio Público Fiscal presentara la renuncia a su cargo”, sostiene el escrito, que responsabiliza a Mauricio Macri, Germán Garavano, Marcos Peña y a “legisladores nacionales, tanto oficialistas como pertenecientes a otras bancadas”. El escrito aclara que “no se trata de impedir investigación judicial alguna que pudiere hallarse en trámite, más allá de su mérito o falta del mismo”.



“Pero resulta totalmente inadmisible para la salud institucional de la República, tanto que se “anuncie” por los voceros oficiosos de la prensa escrita hegemónica, como por la multiplicidad de medios audio-visuales que dependen de las mismas, que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, ‘será desplazada de su cargo por un decreto del PEN que se dictará de inmediato’”, advirtió Barcesat.



Desde el randazzismo, Florencia Casamiquela, precandidata a Senadora nacional por el Frente Justicialista, calificó como un "disparate" y una "barbaridad" la posibilidad de que el gobierno destituya por decreto a la funcionaria. "Me parece un disparate", sentenció la postulante luego de que el diputado oficialista e integrante del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, admitiera que la administración macrista no descarta "para nada" remover de su cargo a la funcionaria a través de un decreto.



En diálogo con radio Futurock, Casamiquela criticó esa postura por considerarla un "disparate", una "barbaridad" y un "desmedro a la institucionalidad". "El mecanismo para remover a la Procuradora General de la Nación es el juicio político", recordó la precandidata y remarcó que "sólo puede removerse" del cargo "por el mecanismo que institucionalmente está previsto". "Hay que ver qué es lo que termina sucediendo, pero sería gravísimo" si el gobierno avanza en esa dirección, concluyó.

