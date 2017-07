"Bohemian Rhapsody" de Queen, cantada por 65 mil personas antes de un show de Green Day

"Bohemian Rhapsody" de Queen es un clásico del rock. Una de las canciones más populares de la legendaria banda. La semana pasada, el tema sonó por las parlantes antes de un show de Green Day. Las 65.000 personas que se encontraban en Hyde Park de Londres comenzaron a cantarlar. Un coro grandioso que fue registrado por las cámaras ubicadas en el escenario y causó furor en las redes sociales.

La letra es muy significativa y llamativa. La historia de un hombre que le confesó a su madre que asesinó a una persona. Una galería de personajes y sonidos que se mantienen a lo largo de la canción. Muchas de las canciones fueron tomando forma en el estudio, pero este clásico de la música estaba en la cabeza de Freddie Mercury.

Publicada en 1975, en el disco A Night At The Opera, "Bohemian Rhapsody" no fue pensada como primer corte del disco. "Había algunas alternativas. En cierto momentos pensamos en “The Prophet´s Song”, pero entonces nos pareció que ‘Bohemian Rhapsody’ era la elegida”, destacó Mercury en una entrevista.

Este "himno" fue compuesta por Freddy Mercury y no posee estribillo. Se puede dividir en seis secciones: una introducción a capela, una balada, un solo de guitarra, un segmento de opera, una sección de rock y una última parte que retoma el tempo y la tonalidad de la balada anterior.

Green Day visitará por tercera vez la Argentina, el 10 de noviembre en Vélez, en el marco del tramo sudamericano del "Revolution Radio Tour", que incluye fechas en varias localidades de Brasil, Chile, Perú, Colombia y México.En el show que servirá de excusa para presentar los temas de su nuevo disco de estudio Revolution Radio.