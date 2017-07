Massa, tras las escuchas de CFK: "Ya lo viví en 2013 cuando metieron un tipo armado de inteligencia en mi casa"

"Hay que embocar a este hijo de puta", aseguró la ex Presidente al hablar sobre el lider del Frente Renovador en una conversación con Oscar Parrilli que fue interceptada por orden de la Justicia

El líder de 1País, Sergio Massa, se refirió a la conversación telefónica en la que se escucha a la ex presidente Cristina Kirchner hacerle una petición extraña a su asesor Oscar Parrilli cuando hablaban del ex intendente de Tigre: "Hay que embocarlo a este hijo de puta".

La amenaza quedó registrada en una escucha legal que fue difundida anoche, en el programa Periodismo Para Todos. Las transcripciones de esos diálogos telefónicos habían sido publicadas el año pasado por Infobae, que incluyó varias notas.



"Esto lo viví en carne propia cuando metieron a un tipo de inteligencia en mi casa, armado, hace cuatro años. Mi primer pensamiento fue: ¿a quién le dijo hace cuatro años hay que embocar a este hijo de puta cuando hicieron eso?", aseguró Massa.

El diputado nacional reconoció que lo sorprendió la difusión del audio. "A los chicos les causó impresión, a mi me dio una profunda tristeza. La Argentina lo que necesita son dirigentes pensando en resolver los problemas y no en ver cómo destruyen a otro".

En declaraciones a radio Mitre, Massa agregó que este tipo de insultos no lo asustan. "No nos asustaron en el 2013, cuando frenamos el sueño de la Cristina eterna, y no nos asustamos ahora".

"Siento que nuestro desafío es seguir en el mismo camino que traemos con Margarita (Stolbizer), sabiendo que para la mayoría de los argentinos ni Cristina ni Macri están haciendo nada para resolver los problemas de hoy", aseguró.

Fuente: Infobae