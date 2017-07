Kelly Clarkson y Ed Sheeran,víctimas del cyberbullying

La cantante Kelly Clarkson se hizo mundialmente famosa cuando ganó la primera edición de American Idol, en 2002. Ella y Carrie Underwood fueron las ganadoras más sólidas del reality show, cimentando en su caso una carrera solista exitosa, con 3 Grammy y 26 hits en el top 100 de Billboard, incluyendo 3 números 1.

Sin embargo, esta semana la cantante de Gone y Stronger se vio obligada a recordar, gracias a alguno de los 11 millones que la siguen en Twitter, que siempre va a haber quien la ofenda gratuitamente por su apariencia física.

Para el 4 de Julio, cuando la tejana celebraba el Día de la Independencia de su país, quiso publicar en Twitter un agradecimiento a los soldados que están en servicio. “Gracias por protegernos y también a los que lucharon para que podamos experimentar libertad e independencia”, escribió.

Kelly Clarkson enfrentó en Twitter a quien la atacó. Foto: AP/ Mark Terrill.

Y un usuario le respondió, de la nada, ”sos gorda”. Podría no haber hecho nada al respecto, pero Clarkson, que recuerda que cuando grababa el show era llamada “la gordita de American Idol” decidió hacerle frente. No solo compartió el tweet con sus seguidores, sino que además le respondió: “Y así y todo increíble”, generando una tormenta de opiniones en la red.

“Somos quienes somos, no importa nuestro talle. Y tampoco es que queda así para siempre, como una persona creativa vivo. A veces estoy en forma, otras no. Me duele cuando escucho comentarios agresivos sólo porque me ven distinta a lo que les gustaría ver”, le comentaba a Ellen DeGeneres hace dos años cuando vivió algo similar porque una conductora de la TV británica la estuvo vapuleando durante meses por no ser flaca, y hasta se la agarró por la misma razón con su beba , River Rose.

El mismo día de esta semana Ed Sheeran contaba que se había alejado de la plataforma de Twitter, donde tiene 19 millones de seguidores, debido a lo que llamó “una cadena permanente de abuso online”. A diferencia de Clarkson, el cantante y compositor británico no quiso hacerle frente a sus críticoss, alega que le hace mal recibir toda esa mala onda gratuita y que prefiere mantener la cuenta para dar noticias de su tour y reproducir lo que postea en Instagram, pero que no le da para leer los tweets de nadie.

“Un comentario te arruina el día” resumió. Ha vendido 26 millones de álbumes. El tercero, Divide, es el mas vendedor de este año. Pero eso no parece demoralizar a los trolls que quieran decirle lo primero que se les pase por la cabeza. “Me mato pensando qué hice para que me quieran tan poco”, trata de encontrarle la vuelta a tanto odio el cantante..

El británico parece ser un pibe sensible. Le decía hace poco al conductor James Corden, cantando karaoke con él en su auto, que de chico aprendió a tocar la guitarra porque no se veía muy agraciado y creía que ese método era el mejor para conseguir la atención de las chicas. Un tierno.

Matt Lauer, en el Today show, le habló de las buenas intenciones de los millones de fans que escriben cosas positivas. Ed dice que sabe eso, pero explica que ha dejado de leer lo que se escribe en su red porque sabe que los malos comentarios, aunque sean pocos, le van a hacer mal, opacando la inmensa mayoría que solo quiere transmitir buena onda.

Lady Gaga, que ya se expresó bastante sobre no objetivizar a las personas por su físico (a ella la maltrataron online porque en un show vivo a algunos les pareció que su abdomen no estaba lo suficientemente tallado), salió a defender públicamente a Sheeran, “porque es una buena persona” y por las cosas que hace cuando las cámaras no lo ven.

Parece casi una causa perdida. ¿O será cierto, como canta Kelly Clarkson, que lo que no te mata te fortalece?