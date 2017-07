Por culpa de un 'Cusquito', imputaron a Sergio Urribarri

‘Cusquito’ suele decirse de esos perros chicos, de mal carácter, y que ante un descuido pueden atacar a su propio dueño. Pues bien algo parecido le ha sucedido al ex gobernador de Entre Ríos: Uno de los tantos‘cusquitos’ que tuvo durante su gobierno le mordió los talones. Lo que más sorprende en este caso es que ese ‘cusquito’ era uno de los que mayor atención recibía de su amo.

Pedro Báez, ex ministro de Comunicación (y algo de Cultura), hoy diputado, que hasta ahora venía de cierto modo tratando de hacer ‘zafar’ a Urribarri, de la causa donde se los investiga por peculado, y negociaciones incompatibles con la función pública, parece que olfateó que algo estaba cambiando y decidió cambiar su estrategia defensiva y literalmente ‘mandó en cana’ al ex mandatario.

A Urribarri, ahora imputado, a Báez, a otros ex funcionarios y al conocido empresario porteño Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, se los acusa de ser partícipes necesarios del desvío de 28,4 millones de pesos de una partida asignada para la organización de la Cumbre del Mercosur y utilizados por Urribarri “para su beneficio personal” a través de la contratación de la empresa Nelly Entertainment, de Rodríguez, para la difusión nacional de cuatro spots publicitarios cuyo “único propósito”, a entender de los fiscales, fue “instalar la precandidatura a presidente de la Nación en las elecciones generales del año 2015” del ex gobernador entrerriano.

En su declaración Báez expuso: “Para nuestro gobierno la comunicación fue un tema de primer orden y, por lo tanto, los aspectos centrales de la misma se resolvían en el primer nivel de gobierno”. Si bien el ex ministro no dio una explicación sobre quienes integraban ese ‘primer nivel’ dejó en claro que no era su ministerio. “El área específica, llámese dirección de prensa o ministerio de comunicación, en todo caso era responsable de instrumentar los mecanismos administrativos para llevar adelante esas decisiones”, distinguió.

Teniendo en cuenta que Báez fue ministro, lo único que se encuentra por encima de su nivel es la Gobernación, y eso fue lo que entendieron los fiscales para decidir luego de la declaración del ex funcionario, la imputación de Urribarri. En otra parte de su relato el ahora diputado provincial Báez sostuvo que “yo no firmé la orden de publicidad”, “yo no tenía facultades para dar esas órdenes” o “yo no conocía la existencia de esa empresa”.

Pero Báez no sólo implicó al ex gobernador en su declaración, sino que además expuso que la decisión de disponer que esa contratación publicitaria se realizara con recursos asignados a la Cumbre del Mercosur fue dada por el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, un personaje bastante siniestro de la historia política entrerriana de los últimos años y que por primera vez queda tan expuesto en una maniobra de los gobiernos que formó parte.

Urribarri “la víctima”

Las declaraciones de Pedro Báez fueron un golpe inesperado para el ex gobernador y su equipo de abogados, uno de los cuales, Raúl Barrandeguy, es del mismo espacio político que Báez, lo que obligó a Urribarri a tratar de dar alguna explicación pública. Para ello recurrió a la red social Facebook, donde expuso sobre el tema.

"No esperaba ser demonizado por algún integrante del Ministerio Público Fiscal a través de imputaciones inconsistentes. Escuchamos todos, todos los días por la radio, la televisión y las redes sociales avisos institucionales de todos los gobiernos nacional, provinciales y municipales, invitando a visitar lugares, contando lo que han hecho, cómo han supuestamente cambiado ciertas realidades. Sin embargo por ese mismo tipo de avisos, ligados y en ocasión del evento político institucional más importante de la historia de esta provincia como lo fue la Cumbre del Mercosur con las presencia de seis presidentes en la ciudad de Paraná, yo he sido imputado penalmente”, trata de explicar el ex mandatario.

Más adelante y siguiendo el mismo modo argumental, es decir colocarse en el papel de víctima, Urribarri sostiene que “Argumentan que los avisos relatados por mí –tal como los que hoy protagonizan el presidente, la gobernadora de Buenos Aires y el jefe de gobierno de CABA, supuestamente formaban parte de mi campaña presidencial. Es decir, que ‘interpretan’ y ‘opinan’ sobre un contenido comunicacional y sobre esa interpretación u opinión impulsan una investigación penal que más allá del disparate jurídico que constituye, claramente tiene el objetivo estigmatizarme, perseguirme y escarmentarme”.

Quizás a Urribarri le hubiese ido mejor si elegía otra raza de canes más fieles.

Urgente 24