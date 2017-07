La directora de un banco que es furor en Instagram con sus infartantes desnudos

Isabel Castell es una madrileña que no le tiene miedo a los contrastes, ya que hace diez años que trabaja en el sector de Finanzas y dirige una sucursal de un importante banco español. Pero no se dedica solo a eso, a la vez es una estrella de Instagram, donde tiene casi 30 mil seguidores.

Sus osadas fotos -algunas censuradas por la red social- la llevaron a la tapa de la revista Interviú. “Aunque no sea políticamente correcto, es necesario hacer lo que uno quiere”, dice la sensual mujer.

“Mi intención no era la de romper estigmas, pero parece que lo he hecho. Mis características físicas llaman la atención, siempre me he sentido observada, tanto por mis compañeros como por la gente en general. Y no es que me guste que me miren, pero no me gusta ser normal, me parece muy aburrido”, cuenta Isabel.

Isabel Castells trabaja hasta las 15 en el banco y cuando sale de ahí, pasa tres horas en el gimnasio o se presta a algunas de las sesiones de fotos profesionales que luego sube a sus redes. “Intento hacer lo que me gusta. No tengo ningún tabú a la hora de enseñar partes de mi cuerpo”.

“Vivimos en un mundo con mucha violencia y me parece absurdo que enseñar unas tetas escandalice a todo el mundo. Mi intención no era la de romper estigmas, pero parece que lo he hecho”, dice Castells.