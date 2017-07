Barby Silenzi habló sobre la filtración de sus fotos hot

En los últimos días se filtraron en la web imágenes íntimas súper hot de Barby Silenzi que transita un gran momento en el Bailando, pero que sufre de hackeos.

La bailarina habló con Primicias Ya y contó: “Ni idea quién pudo filtrarlas. Que se haga cargo la persona que las hizo públicas. Y la verdad que es muy triste porque yo no le hago ni le hice mal a nadie, trato siempre de mantener una buena imagen y por sobre todo cuidar a mi hija que es lo más importante que tengo en la vida, y esto me pone muy mal porque el día de mañana ella las puede ver y no está bueno”.

Además indignada, Silenzi agregó: “Lo lamento por esa persona porque todo en esta vida vuelve. Yo siempre con mi conciencia tranquila. No sé. Esta persona o personas tienen mucha maldad. Me resulta muy raro todo”.